宏遠證券致力打造專業有溫度的數位券商

【撰文/陳澤樂】

台股今年來表現優異，而要在茫茫股海中勝出，選出優質券商絕對是第一要件。宏遠證券不但是專業經理人經營的獨立券商，更積極優化平台、APP，也在ESG (環境保護、社會責任、公司治理)上全心全意投入，表現亮眼，更積極打造一個讓投資人、股東、員工一起共好的幸福企業。

宏遠證董事長姜克勤及豐富經驗的團隊十多年來積極改造宏遠證的結構，要讓成立於1961年，已有62年歷史的老牌券商有最亮眼的表現，並朝向打造「專業有溫度的數位券商」，戮力完善全方位數位服務，致力提供專業、優質服務。

宏遠證今年6月推出股票「定期定額」投資，透過固定時間的小金額，慢慢養成投資習慣，且藉由定期定額，不管股票價位高或低，可以買到平均價位，對投資人面對市場的風險來說，將會降到相對低。

目前定期定額的標的，精選出40檔，包含20檔台股、20檔ETF，且每檔最低門檻僅要1,000元，且單檔定期定額金額在2萬元以下，手續費在112年底前都是「1元」。針對新開戶的民眾，享有888元的「手續費折讓金」，讓民眾輕鬆開始定期定額。

姜克勤指出，這次推出定期定額，不是以獲利為目的，而是希望能夠創造誘因，「你不理財、財不理你」，希望讓民眾養成定期定額的習慣，也希望達到普惠金融。

另外，宏遠證更不斷優化網路投資工具，APP不斷優化，投資介面強化、開發程式交易，就是希望能夠更貼近投資人的理財需求，讓投資能夠更專業、更易上手，持續有系統、有方法研發更為準確、更為客觀的好工具，進一步提高投資人的勝率、獲利率，讓更多人受益。

近期宏遠證更投入資金攜手軟體系統商合作研發，推出全新選股交易工具「籌碼策略贏家」APP，提供投資人個股籌碼分析、數十種AI大數據交易策略選股，以解決「選股」的最大難題，讓投資人簡單有效率的提高勝率，同時整合即時看盤、查看技術分析並提供下單交易平台、帳務查詢、訊息推播等功能，力求提供投資人全方位服務。

宏遠證券攜手萬寶名師 舉辦免費演講服務投資人

對於一般的股票，則建議可以注重風險，聚焦在實質基本面、產業面的未來，並多看券商的投資報告，瞭解數據的變化趨勢，今年特別邀請萬寶蔡明彰與莊正賢於全國舉辦8場免費的大型投資講座: 8/26高雄 、9/10台北、9/16中和、10/15台南、10/21新化、11/04台北、11/18台中、11/25桃園，就是要讓投資人能夠輕鬆縱橫股海，成為股市大贏家! 場地座位有限，現在就上宏遠證券官網立即報名。