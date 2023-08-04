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U12世界盃／王羽翔抗韓完投完封 中華隊7連勝進冠軍戰

搶攻AI大商機 誰後發先制？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文:黃清照】

上期在7/21我告知跌到16933~16870就是最佳買點，果然跌到16859就止跌，7/31上漲到17463，因上漲到前波高點17401且個股漲幅很大，如我告知(A)超漲AI伺服器漲幅大於280~500%的緯創、廣達、技嘉、勤誠、M31、營邦、台燿、力致、建準、雙鴻、奇鋐全部帶量重挫，尤其緯創、廣達、創意全面跌停板，對信心面打擊很大，但高手依然介入(B)低估AI伺服器(光寶科、奇鋐、台星科、華泰、青雲、承啟、旺矽、欣興、鴻海)、電動車(興勤、貿聯、胡連)、優質股(虹堡、閎康、聯發科、聯詠、聯陽、致新、)、網通股(啟碁、萬泰科、智易、中磊)，不為所動的分批買進，而不懂內涵的外行人恐慌殺出，對(A)高估的AI伺服器本來就要跌30%，這一些我告知第二季業績根本沒有出來，且已漲280~500%了，這一定要修正，但(B)屬於真AI伺服器漲幅小於200%且本益比又較低又業績於第二季大幅顯現出來如尤其光寶科、奇鋐、台星科、華泰等，及股價偏低的青雲、承啟、旺矽、欣興、鴻海都可大膽承接，電動車從去年10月到現在理想漲242%、小鵬漲282%、蔚來近兩個月也狂飆110%、特斯拉漲194%維持在高姿態整理，接著車電的安森美、恩智浦股價創新高，對照著美國、日本、韓國、歐洲、大陸的汽車股業績都大成長，目前東陽先大漲而上，接著注意有切到AI的貿聯、興勤這兩檔會後發先制。未來兩周都是選股不選市，也就是選業績好低本益比股介入。

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