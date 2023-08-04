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智慧座艙 沉浸式智慧移動

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文:張文赫】

隨著消費者需求層次的不斷提升，期待汽車不僅僅是一種出行工具，逐步轉變為生活中的「第三美學空間」，進而打車用座艙的發展像就像承襲IPHONE手機誕生一樣，「一機整合多機，感官上的感受、認知」」，坐臥其中就能感受新形態於空間醞釀發酵，透過優雅流暢的曲線，空間高雅舒適，滿足駕駛更舒適需求，簡約中藏科技變化，讓空間保有穿透感；AI重新定義汽車。」

整合多個螢幕顯示儀表板、抬頭HUD、娛樂系統及部分輔助駕駛功能，像是中控超大顯示螢幕中控面板，以及生物辨識技術應用，從儀錶盤到後座，高性能運算催生車輛智慧化，打造科技座艙；帶來更「沉浸式座艙空間」。

傳統面板廠長期受景氣循環、庫存、報價低迷所苦，面板雙虎之一的友達(2409)，積極切入車用智慧座艙商機，導入高整合度顯示器模組和準系統一體化方案，友達則是全球第一個把穿透式透明Micro LED貼在擋風玻璃上的業者，可直接秀出行車資訊，進行AR導航，已獲得國際大廠獨家合作專案，將未來供應智慧座艙整合型面板，越顯現智慧座艙的重要性日益凸顯。車載系統整合業務佔比重也年年增高，面板雙虎有機會擺脫過往面擺低潮。有先驅者友達當然群創(3481)也不缺席，子公司CarUX瞄準智能車時代來臨；車載市場無限大，未來智慧座艙裡的AI是更加富有「交流」的互動，如果加以整合軟硬體，或許車廠有直接向面板雙虎購買軟硬整合解決方案，毛利大大提升可能性。

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