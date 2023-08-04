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AI伺服器最大受惠者：緯穎

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文:王榮旭】

受惠智慧科技發展趨勢，伺服器供應商緯穎(6669)成長動能看俏，加上明年中東地區可望迎來新一波人工智慧AI伺服器訂單，緯穎6月的營收226.07億元、月增45.7％，相當亮眼，最主要就是受惠美國雲端服務供應商(CSP)大客戶微軟的AI伺服器出貨，營運第四季將會更快速的加溫，另外微軟將在沙烏地阿拉伯投資設置雲端區域，緯穎將在中東地區獲得高達40億～50億美元的訂單，並預計於明年下半年量產出貨，該訂單將促使緯穎在2024年進入高速成長階段。

全球搶建AI伺服器下，緯穎又取得微軟新一波AI伺服器訂單，將提供中東地區資料中心使用。根據微軟於今年初的發布聲明，提到在沙烏地阿拉伯投資設置雲端區域(Region)，為包括中東和北非潛在客戶提供旗下雲端運算服務，早前亦宣布將在卡達建置全新的雲端資料中心。

根據統計，緯穎在中東地區獲得AI的相關訂單金額高達40~50億美元，將額外貢獻40~50%營收，對於2024年營收具有相當顯著之正面影響，2025年則正式進入營收爆發期。雖然公司高層在上一次的法說會中提到，今年伺服器需求減緩，客戶有別於疫情期間的積極擴張與投資，拉貨已經轉趨保守，反應在4、5 月營收呈現月減、年減，但AI伺服器的受益將彌補一般伺服器的侵蝕，預期今年第二季將是全年谷底，下半年開始可望受惠AI伺服器量產出貨。

根據資料統計預估，今年第三、第四季全球伺服器出貨量將分別季增2.7%、3.7%，而以全年來看，2023年伺服器出貨量將雙位數以上衰退，但2024年開始，伺服器市場將恢復到過往每年5%速度持續成長，其中AI伺服器出貨量2022~2026年複合成長率高達44.6%。另外，對於外界擔憂AI伺服器可能會稀釋毛利率，公司也強調從近期AI 伺服器滲透率增加來看，對整體毛利率的影響不大，況且AI伺服器需要更高的電力、散熱設計，有助於公司增加產品的附加價值，進一步維持高毛利水準。

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