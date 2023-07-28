AI軍備競賽持續加溫！重頭戲還在2024

【◎錢冠州 CSIA/CFTA】

AI軍備競賽從今年五月才剛剛開始，包含Google及Microsoft等大型雲端業者，紛紛自今年下半年起大舉增加AI伺服器的採購策略，而明年2024年更加有倍數以上的拉貨動能，據法人圈估計，Meta明年開出的AI伺服器需求量將是今年的四倍，而居整體AI伺服器採購量之冠的微軟，明年則增加至今年的兩倍、續為市占之冠，另Amazon與Google亦各有兩倍及逾三成的年增，另外，連中系三大業者包括字節跳動(ByteDance)、阿里巴巴(Alibaba)及百度(Baidu)，法人推估明年亦有三倍的採購量提升。換句話說，全市場在2024年對於AI伺服器的採購量將可能達到比今年為倍數的成長，屆時相關零組件廠商基本面提升的速度，預估也將相當可觀。

而這波AI大行情卻還在剛開始的階段，錯過恐怕要再等十年，這樣的行情趨勢，就好像是2009年智慧型手機引領十年大多頭，期間包含台積電及大立光等以及多檔蘋果概念供應鏈都走出大波段行情，也好像是1995年PC產業剛剛大放異彩的時刻! 也是產業十年大多頭，現今，AI產業剛剛啟蒙發酵，不可錯過這再一次的財富重分配時刻。

繼續瞄準AI主流族群! 上車就是最佳策略

同樣我們對於指數的看法就是盤整或盤堅，但加權指數依舊在萬七隻上表現強勢，但重點是個股操作，AI族群包含奇宏(3017)及廣達(2382)等在第二季或六月的獲利的明顯增溫，這就是產業積極回升的最佳訊號，但這也只是剛剛開始的階段，從我們五月初全面看多AI題材以來，到目前連半年都還不到，所以外資才提到，這也就是未來十年大多的的起始階段，所以，現在要做的就是盯著AI產業並且找尋具備潛力的個股並且波段操作。

為何說AI相關產業才剛剛開始呢?雖然今年從五月以來不少個股已經大漲特漲，像我們當初在五月初剛開始進場緯創(3231)時，股價還不到50元，但現在已經來到160左右，波段漲幅接近240%，而近期在六月底看多的英業達(2356)，當時價格才43元左右，除息後還硬拉到73元附近，波段漲幅也將近75%，這就是抓對了方向與產業! 而現在，我們仍將繼續找優質股進場，如果這個產業要走十年大多頭，那也就是大波段操作為主軸了。