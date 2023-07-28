看好AI六大領域 鎖定珍珠股：營邦

【◎賴建承CSIAA】I市場爆炸性成長，讓全球對於科技業重燃希望，包括輝達、AMD、蘋果、微軟、谷歌等相繼推出AI產品，尤其是輝達股價還一度創480.88美元歷史高。根據TrendForce預估，2023年AI伺服器出貨量約120萬台，年增38.4%，2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率22%。此外，瑞穗證券分析師拉克什(Vijay Rakesh)在最新報告中指出，輝達目前在AI伺服器市場占有「主導地位」，預期輝達AI相關營收至2027年前達到3000億美元，較今年成長10倍以上。無獨有偶，台積電因應包括輝達、超微AI晶片對CoWoS等先進封裝產能需求，將斥資900億元在苗栗銅鑼興建新封裝廠，預計 2027年Q3量產，月產能11萬片12吋晶圓的3D Fabric製程技術產能。由台積電動作，對照市場對輝達的評估就更具有可靠性了。

真假AI，建承看好六大領域

AI伺服器供應鏈相當廣，建承看好六大領域，包括組裝的緯創、緯穎、廣達；散熱的建準、奇鋐；PCB的金像電、台光電；電源供應器的台達電、光寶科；機殼的營邦與CoWoS的弘塑及辛耘等。建承自去年開始不斷強調輝達概念，深耕AI領域，也陸續針對前述指標股作剖析，在個股紛紛大漲之際，若沒有深入的研究與強大之信念，相信要切入核心指標股難度頗高，我對於AI領域瞭若指掌，本期則針對機殼股的營邦(3693)作介紹。

營邦上半年營收成長6成

伺服器機殼與準系統廠~營邦(3693)，第一季EPS3.75元，毛利率維持在高檔的29.81%，6月營收8.18億，月增率28.73%、年增率34.98%，創下歷史新高，累計上半年營收34.06億，年成長63.94%。由於第二季營收19.16億，季增率28.5%、年增率43%，研判半年報將相當搶眼。營邦在伺服器市場深耕多年，包括AI伺服器在內的雲端資料中心佔比3成最高，目前AI伺服器佔比約5~10%，預估2024年上探雙位數以上。股價盤整理已久，也守穩於月線之上，配合日KD低檔交叉向上，MACD柱狀圖負值收斂，一旦前高401元突破，波段攻勢可期。