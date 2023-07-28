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華安醫學投入AI藥物開發 糖尿病足潰瘍藥三期明年底解盲！

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文/陳澤樂】

華安醫學(6657-TW)參與亞洲生技大會，董事長邱壬乙表示，糖尿病足潰瘍藥三期目前在美國已收案雙位數，預計明年底前解盲，並與台灣大學合作進行 AI 輔助新藥開發初期探索，透過 NVIDIA Clara discovery 探索藥物開發，未來將申請 BioNeMo early access 與國際大廠共同發展 AI 探索藥物開發模型。

AI 探索藥物開發方面，華安醫學總經理陳翰民表示，目前與台灣大學及嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心共同簽訂技術服務合約，創台灣先例以產學合作方式進行「應用人工智慧輔助新藥開發方案初期探索」，合作進行探索生成式預訓練模型的生物應用研究。

陳翰民指出，由於開發一種新藥平均需要超過 10 年的時間及數十億美元，這項計劃使用 NVIDIA Clara discovery 探索藥物開發，預計縮短近一半的開發時間，並將申請 BioNeMo early access，以利未來有機會與國際大廠共同以 AI 探索藥物開發模型發展，進而達到產品商化目的。

AI 可有效預測潛在藥物在人體內的功能、排除無效果的分子，而機器學習模型可減少繁瑣的實驗室流程，藉由這些輔助，華安或其他新藥廠想要加速，並降低藥物開發成本的願景，將有機會逐漸實現，而 NVIDIA BioNeMo Service 是一種用於藥物研發的生成式 AI 雲端服務。

陳翰民分享，目前規劃共同研發各種發炎相關、神經退化性疾病，例如巴金森氏症、阿茲海默症，以及其他罕見疾病的相關藥物，華安醫學(6657-TW)將如同美國生技廠英矽智能（Insilico Medicine）結合大數據分析，以及深度學習來進行電腦藥物開發，利用生成式 AI 來發現藥物。

英矽智能表示，若利用傳統方法完成同樣工作，預計將花費超過 4 億美元，並耗時 6 年時間，但若能借助 AI 技術開發，Insilico Medicine 最終可望以 1/10 的成本、1/3 的時間完成這項任務，並指要兩年半就能進入一期臨床試驗。

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