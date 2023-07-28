【◎黃清照CSIA】

上期我告知指數將會拉回，但我所告知的低估CHATGPT股，表現非常好如承啟、華泰、泰碩、金居、健鼎漲幅都超強，而7/20台積電召開法說會，言之今年營收將較去年衰退10%，當晚的費半大跌，但指數在7/21早上8:45~9:15我跟非凡連線告知跌到16933~16870就是最佳買點，果然9點開盤不久低點來到16859就拉升而上，到7/25指數收在17198，這個盤勢將在陸、港股在7/25狂漲出現一根長紅，且周KD低檔交叉往上，我確定陸港股這波有大行情，而一再被壓抑的(A)電動車如貿聯、胡連、興勤、騰輝、健合興、東陽、帝寶、乙盛-KY我認為這些股票被誤殺，將要引動大行情。另高估的(B) CHATGPT如緯創、廣達、技嘉、勤誠、M31、營邦、光寶科、金像電、台光電、台燿、力致、雙鴻、奇鋐我認為這些漲幅270~500%，在業績於Q2並沒有顯現出來，先漲這麼大的漲幅，此波要修正20~30%，但不會全部修正仍有個股表現機會，如建準、奇鋐、光寶科、金像電、力致還有個股表現機會，但業績非常好漲幅低於170%的(C)台星科、華泰、青雲、微星、承啟、欣興、旺矽、泰碩、南電、金居、健鼎、鴻海等，還有上漲25~50%的機會，過去主流如(B)開始修正，但是這一波投資人注意一下，因為(C)同樣是CHATGPT業績有些甚至比(B)還好，且漲幅只有170%以下，所以這一波(B)開始回檔，(C)會接棒演出。這一波(B)做整理，將由(A)、(C)及業績股(材料、虹堡、弘塑、中砂、聯電、聯陽、義隆電、華通、虹堡、瑞儀、臻鼎、致新、聯詠和網通股)做良性輪漲表現。

優質低估特斯拉概念股開始漲：東陽

東陽Q1 EPS 0.83，Q2營收55.51億，較Q1營收55.982億季減0.1%，可是Q2稅前EPS 1.56較Q1的稅前EPS 1.06季增47.16%，除匯兌收益以外，本業經過體質的調整開始轉好，而東陽上海廠獲電動車特斯拉訂單，於5月開始適量產，估計8~9月開始出貨，安徽廠也獲大眾Volkswagen訂單，將今年11月正式量產，另因應一汽奧迪Audi新建長春綠色基地，估在2024年底量產，也就是東陽Q2及Q3為淡季，但Q2表現業績比Q1還好，且Q3在新的訂單加持之下將呈現淡而不淡，且Q4及隔年Q1又進入旺季且開始有特斯拉訂單加持及大眾、一汽奧迪電動車加入營運，且AM持續看好，今年EPS 4.2元，所以東陽此時為最佳佈局。估從現在開始會漲到明年Q1，股價54.5、本益比低到13倍，任何拉回都是買點。