銅箔基板CCL重返榮耀創天價

【撰文:張文赫】

七月不斷大談「散熱」、「機殼」還有「顯卡」，三大主軸果然都如預期創新高，代表看法對了、趨勢對了，股價就跟著一直不斷創新高。我不覺得AI瘋了而是正在瘋！還會大瘋特瘋!

NVIDIA對伺服器規格的提升，讓PCB和HDI零組件需求進一步增加。新規格的產品將需要更多的高階HDI來加快運算和提升網速。在此環境下，台灣的PCB和HDI產業體現出明顯的競爭優勢，台燿（6274）以其領先的技術，以及銅箔基板的應用，帶動了台光電（2383）和金像電（2368）的發展。而金像電作為全球雲端伺服器的領先製造商，其高階產品可能需求達20層以上的板子，進一步提升毛利。

健鼎（3044）作為全球第三大HDI板供應商，儘管並非領頭羊，仍切入未來的AI伺服器產品市場。隨著INTEL Eagle Stream 處理器開始放量增加營收，將帶動高階伺服器的高毛利營收。但是隨者AI瘋了電子五哥及三達創下天價，打開市場的想像空間。健鼎的主要產品是伺服器/網通、汽車、DRAM/SSD，分別占了21.1%、29.6%與18.5%的營收比重。儘管今年上半年有雜音，但隨著去庫存化還有開發能力，營收將有所回升。健鼎作為AI伺服器市場的一份子，具有產能優勢，且在技術上也是頂尖的，客戶已陸續進行產品驗證，預計第四季開始有營收貢獻。

台燿(6274)正積極迎接規格升級的商機，聚焦Server新平台規格提升的趨勢。在當前的CCL市場中，台燿、台光電都是不能忽視的重要角色。目前，多數PCB大廠已鎖定東南亞為布局地區，其中，像是泰鼎、敬鵬、競國等台灣公司都已在泰國設有基地。同時，PCB上游材料廠也進行了相應的布局，此外，聯茂、台燿也已分別在泰國投資新設廠。至於台光電，則仍在東南亞的馬來西亞、泰國和越南等地進行評估，積極拓展海外產線。AI伺服器對高階銅箔基板材料的需求激增，使台燿第二季的合併營收達季增率2.85%。隨著高階產品逐漸增產，明年將逐步開花結果，台燿正有許多產品進行關鍵認證，將大大助推台燿在AI伺服器市場的表現。目前在中國的擴廠工程已告一段落，並匯回海外的資金21億元。由於海外盈餘匯回稅率高達20%，使單季稅後虧損為2.06億元，每股淨損為0.77元。儘管如此，高階新材料的出貨已開始，在AI伺服器建置潮的推動下，台燿的表現仍值得期待。