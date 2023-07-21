【◎錢冠州 CSIA/CFTA】

大摩一下跌破市場眼鏡調降緯創(3231)目標價到47元，但隔沒兩天又大幅調升緯創目標價到135元，這戲劇性的改變顯然是被他的客戶罵翻了! 所以我說，跟隨趨勢就不需要預設立場，想想從五月初開始我們全力看好AI相關產業，49.X強力買進緯創(3231)，10X左右接續進場廣達(2382)，同時大舉看多機殼/機櫃概念股，82.X的勤誠(8210)也被我們抓到，現在的勤誠準備挑戰兩百元關卡，而行情似乎也都還沒有結束，那麼!接下來的重點，AI概念股還有沒有低檔剛剛啟動的標的呢?這是我們再度推薦給大家的重磅選股。

投資不預設立場，別抓到黑馬就騎了一小段就放掉，我們要的是大波段，而現在正是明顯的機會，七月，正式進入資訊電子的旺季，而今年度開始電子科技類股其實會有兩大主軸，其一是目前正在強力發酵的AI族群，從伺服器、散熱、機殼/機櫃及光通訊網通等，逐步在發酵，這次的AI族群極有可能就是走2018的國巨模式及2021的長榮模式，不需要預設高點，我們持續偏多操作，另外! 還有一個重點族群可以注意，那就是電動車及充電樁題材，北美充電樁規格統一，大舉導向特斯拉的NACS規格，這其實就是充電插頭的規格統一，我認為這對於電動車及充電樁這兩個方向是有明顯助益的，因為當規格統一，下一步就是放量生產了! 也是接下來要關注的重點。

市場開始出現爆量且劇烈震盪的走勢，而融資餘額在近期也呈現大幅增加的態勢，盤面最熱門的還是AI相關股票，但最近強勢並連續漲停的仁寶(2324)及和碩(4938)等，卻是不具備AI題材或比重極低的標的，反而最具備AI指標的緯創(3231)及廣達(2382)等，卻出現高檔震盪及利多不漲的跡象，而加權指數又來到創近期新高的位置，同時就波段的角度來看，加權指數也正式進入一萬八千點下跌以來的頭部區域，這裡，勢必要進入震盪整理的走勢，而最近最指標的AI族群，也是我們從五月初以來一路重壓的標的，是否也將進入休息呢? 或許就有這樣的可能性了，所以，將部分持股獲利入袋並保留現金，現在，一方面獲利了結，二方面就是保留現金並且等待下一波整理過後的投資機會! 預估AI概念股仍會是未來行情的重點，只不過目前可能來到漲多股票準備休息的時候囉，但這對於波段來說是好事情，因為，當整理完畢就又是一次可以從容進場佈局的機會，猶如五月初我們全面重壓AI概念股。