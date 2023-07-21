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被忽略的優質CHATGPT開始大漲

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【◎黃清照CSIA】

此波從7/7的16593上漲到7/18的高點17401，小幅突破先前高點17346，且由於日KD處在高檔，所以指數最好是箱型震盪，但傾向拉回來修正，(A)漲幅已大如達250%到500%的CHATGPT如緯創、廣達、技嘉、勤誠、M31、營邦、光寶科、金像電、台光電…(但這些仍有個股表現機會，不會全部回檔)，及漲太多且本益比太高的如力致、英業達、神達及網通的仲琦、明泰、合勤、華星光；鏡頭的先進光…及重電股的華城、中興電、士電；業績股的達興、高技將面臨到很大的壓力，但不用怕，因漲幅很小本益比低的股票如(B)漲幅低於150%且本益比很低的CHATGPT如台星科、華泰、京元電、承啟、欣興、旺矽、泰碩、南電、金居、健鼎、鴻海及網通的中磊、啟碁、智易、萬泰科及電動車的胡連、興勤、貿聯、騰輝、健合興、台半、強茂、東陽、帝寶及(C)業績股材料KY、虹堡、聯陽、義隆電、中美晶、環球晶、合晶、聯詠、矽創、致新、新唐、中砂、弘塑、華通、微星、日月光、力成、欣銓、頎邦、國巨、信昌電、立敦、立隆、華新科、菱生、矽格、瑞儀、聯電、臻鼎、友達、群創、華航、長榮航等，這些股票會上漲。所以指數就在(A) 80~90%做回檔，由(B)及(C)出現不少個股的上漲，使指數一下一上且傾向於回檔，使KD做修正，呈現選股不選市的走法，鎖定在(B)及(C)的個股做切入，本周就建議布局旺矽。

被忽略的優質CHATGPT開始大漲：旺矽

旺矽(6223)的探針卡訂單相對穩健，且有急單及短單，且因驅動晶片市況回春，CPC(懸臂式探針卡)訂單熱度持續，另外軍工MEMS探針卡訂單到位，中長期來看AI、HPC及車電等趨勢帶動下，旺矽的相關探針卡需求逐步增溫，而先進半導體測試(AST)及高低溫測試(THEMAL)設備，尤其歐美客戶採購大幅放量，先進半導體測試(AST)機台出貨暢旺，毛利率明顯提升，對旺矽的下半年業績有很大的助益。而CHATGPT大成長趨勢已成，旺矽傳直接打進NVIDIA供應鏈，擠身AI概念股。Q1的1~3月營收分別為5.79、5.84、6.195億，合併營收17.84億，但Q2的4~6月營收為6.869、6.698、6.562億，合併Q2營收20.1307億，較Q1的17.84億季增12.8%，優於公司預測的高個位數成長，Q1 EPS 2.98，估Q2 EPS 3.3、全年EPS 13.5~14、目前股價182.5本益比低到13.5倍，以目前CHATGPT本益比至少都在25倍以上，旺矽屬於嚴重低估的CHATGPT，拉回逢低都可布局。

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被忽略的優質CHATGPT開始大漲

此波從7/7的16593上漲到7/18的高點17401，小幅突破先前高點17346，且由於日KD處在高檔，所以指數最好是箱型震盪，但傾向拉回來修正，(A)漲幅已大如達250%到500%的CHATGPT如緯創、廣達、技嘉、勤誠、M31、營邦、光寶科、金像電、台光電…(但這些仍有個股表現機會，不會全部回檔)

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