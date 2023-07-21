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AI軋空秀後上演網通小奇兵

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文/張文赫】

Tesla領頭羊效應 宣告強攻市占率

3月份全球電動車龍頭特斯拉宣告「下世代電動車大減75%碳化矽用量！」讓碳化矽大廠股價跌7％，被捧上天的碳化矽，一夕間失寵了嗎？值得注意的是，特斯拉3月剛宣布減少碳化矽用量，隔天全球車用晶片龍頭英飛凌(Infineon)就宣布併購氮化鎵指標性廠商GaN System，一時之間造就氮化鎵聲勢大漲。且7/6美股Wolfspeed大漲宣告第三代半導體有戲了!隔天概念股台亞(2340)、強茂(2481)、漢磊(3707)、廣運(6125)等概念股都強勢起漲。去年特斯拉的策略就是降價，目的在於搶攻電動車龍頭市場，特斯打造輕量級車殼，從華孚(6235)切入特斯拉股價飆至180元窺探一二，接連在墨西哥大舉建置「特斯拉超級工廠」，台商被點兵點將:廣達(2382)、光寶科(2301)、偉創、富驊(5465)相擁建新廠)帶動一波墨西哥狂潮，下一步就是將目標轉移到「電池」上。特斯拉的高手策略，有可能對碳化矽供應商施加壓力取得降價空間，另外則是藉此謀求新的替代方案就是(IGBT)。

其實Tesla當下用的48顆SiC 金屬氧化半導體場效電晶體(MOSFET)，即是取代舊有84顆IGBT方案。因成本考量Tesla欲大砍SiC用量，最具成本效益解方之一即SiC與IGBT混搭。其中比較有趣的觀察到台亞，近期股東大會還有佈局轉型成功；進第三類半導體事業，將其視為感測元件下一個主力發展的產業，今年更緊鑼密鼓的斥資90億新台幣，全面更新工廠自動化系統，全力拓展氮化鎵，搭配既有的矽產線，成為少數同時擁有3種材料技術的功率元件業者。

此外本業感測元件強項，成為蘋果Apple Watch導入心律、血氧功能的關鍵合作夥伴，積極搶攻醫療等級的非接觸血糖偵測市場，搭到近瘋狂AI+生技，題材不僅於電動車更是多元化。還有一檔柏騰(3518)股價也是強勢凶狠，因為在去轉型切入碳化矽領域，將收購晶成材料過半股權，為轉型鋪路，投資人不仿注意當集團大刀闊斧積極佈局、公司目光瞄準遠方，可以觀察看看。

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被忽略的優質CHATGPT開始大漲

此波從7/7的16593上漲到7/18的高點17401，小幅突破先前高點17346，且由於日KD處在高檔，所以指數最好是箱型震盪，但傾向拉回來修正，(A)漲幅已大如達250%到500%的CHATGPT如緯創、廣達、技嘉、勤誠、M31、營邦、光寶科、金像電、台光電…(但這些仍有個股表現機會，不會全部回檔)

散熱上演軋空

根據TrendForce預估：2023年AI伺服器出貨量約120萬台，年增38.4%，2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率22%，顯示AI伺服器成長驚人。第二季以來，隨著輝達執行長黃仁勳及AMD執行長蘇姿丰先後來台

下一檔緯創在哪？

大摩一下跌破市場眼鏡調降緯創(3231)目標價到47元，但隔沒兩天又大幅調升緯創目標價到135元，這戲劇性的改變顯然是被他的客戶罵翻了!

集NVIDIA+AMD雙CG飆股

上周我告訴讀者好股票在16850就見底，果然業績股如中磊、啟碁、智易、聯陽、虹堡及低估的CHATGPT台星科、華泰、旺矽、金像電、光寶科、智原、台光電…及電動車的興勤、騰輝、胡連、貿聯、強茂在16850附近領先落底

六月營收創新高 股價飛高高

今年強調主軸為二NVIDIA、TESLA，近期投資人都聚焦在「AI概念股」股價漲翻天，散熱、伺服器、機殼概念股都創下天價新高，但別忘了在3月時馬斯克墨西哥建置特斯拉超級工廠，台商呼朋引伴受惠，此外又統一電動裝規格一統江山，帶動一波電動樁新天價，而近期也受惠Tesla開始活絡的IGBT概念股，因Tesla成本考量而大砍「碳化矽用量75%，提出最具成本效益解方之一即SiC與IGBT混搭，車用IGBT的朋程(8255)、茂矽(2342)、強茂(2481)、德微(3675)等雨露均霑。

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