進入第三季旺季! AI+電動車雙主流 緯創、勤誠走出倍數行情

◎錢冠州 CSIA/CFTA

進入萬七附近的台股開始進入橫盤整理走勢，預估下半年台股將呈現先盤整後向上的行情，以時間來看，第三季進入產業旺季及第四季為銷售旺季，然台股加權指數也將面臨萬七~萬八的前波下跌套牢區，面對套牢量在技術面及籌碼面均需要時間及反覆震盪來化解賣壓! 因此，技術面修正就難免，再者，明年一月為台灣總統大選，根據過往經驗，選前半年的股市以震盪整理居多，但是越到選前一季左右則多方逐漸轉強，這也符合股市將走先整理後向上的整體預估，因此，現階段的台股指數或許表現空間有限，但如果出現利空震盪拉回，反而還是要採取多方佈局的策略。

由加權指數的長線指標觀察，現階段也是長多行情明確的時刻! 我們以加權指數月線圖及月線指標觀察，指數月線面臨前波高點套牢區反壓，但是如果從指標面觀察，月線KD指標則持續往多方向上的走勢，這表示未來數個月仍為多方行情可以期待! 搭配下半年旺季及總統大選之前行情預估不會太寂寞，長線指標偏多就可以相當注意!

另外，我們預測台股的時間波估計，到明年一月份左右最重點的大事就是台灣的總統大選，這也當然會牽動行情的波動，我們可以從過去數次的台灣總統大選之前對於台股行情影響的統計數據來看，選前半年左右，大約就是目前七~八月的期間，根據過往經驗台股走勢漲跌互見，約略以盤整震盪的整理型態居多，期間指數行情有限，上漲機率大約在六成左右，但若是多頭格局則各股表現相對明確，到了選前三個月左右，指數向上的機率就明顯提升，選前一季到選前5日左右，加權指數上揚的機率達到七成以上。

根據前述加權指數長線指標偏多並且搭配台股選前漲跌機率等數據分析，我們可以得出台股下半年的預估走勢，或許第三季仍為震盪修正的行情，來到第三季末接續第四季左右時，加權指數將有機會走出逐步走強的行情，因此，操作策略就可以留意在七八月行情震盪拉回時來逐步建立持股，到了年底行情衝高時，反而才是開始獲利了結的時機!

2023下半年的主流股觀察，AI繼續為2023年接下來不可忽視的大主流，基本面將逐季向上增長，以緯創(3231)為例! 第一季獲利僅0.06元，但六月份公告單月EPS達到0.62元，一個月賺贏第一季的十倍還要多，這很明顯就是產業基本面產生明顯的變化向上，而我們從五月份以來持續鎖定的AI伺服器概念股，現階段都走出亮麗行情!

在美國股市來說，Nvidia持續走出向上行情，而AMD也將緊跟在後，AMD在下半年產出的AI晶片，將直追輝達晶片，顯然我們下半年看多AI產業的方向正確，從美國大型雲端業者的競相投入AI產業並且與本身的業務結合來看，我認為這波產業多頭方興未艾，僅是剛開始，而Meta、Google、Microsoft等大型科技股大舉投入AI相關領域並且朝向商業化! 這將是資訊科技產業再一次大多頭的起點!! 而從股價觀察，這些大型雲端業者在導入AI或將本身產品與AI相連結後而使營運數據回升，也給了市場投資信心，進而使股價持續走出向上格局，包含以大型科技股為主的NASDAQ指數走出持續向上局面。