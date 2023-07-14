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電動車引爆碳化矽商機～嘉晶、漢磊具轉機

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

雖然近期美國國務卿布林肯及財政部長葉倫先後報中國訪問，不過美中科技戰爭仍持續擴大，歐美試圖阻礙中國在半導體行業的進步，因此，中國勢必發展本土半導體產業。其中第三代半導體研發製造是一大亮點，由於中國半導體產業發展受美國出口管制影響，無法取得先進製程的半設備機器，故擴大發展第三代半導體機會相當大！

電動車商機，SiC看俏

第三代半導體主要是以碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)為主，應用於通訊雷達跟電動車等產業，具有高效能、低耗能特性。由於電動車與高速傳輸等是未來趨勢，台灣也有許多廠商卡位此領域，研判在眾多車廠投入下，第三代半導體商機誘人。淨零碳排議題受各國矚目，電動車滲透率持續提升，預估純電動車滲透率於2030年將來到34.7%水準，2040年更將高達68.7%。相較於目前主流矽基半導體材料，SiC與GaN材料具有寬能隙(特性、耐高溫、耐高壓、電阻小及承受大電流，具切換速度快、可降低電力傳輸或轉換時能量損耗等優點。看好SiC未來在電動車的應用，有助於縮短充電時間、縮小系統及電池體積、減輕車身重量、增加續航力等。台灣相關廠商也不少，有機會在2023年車市回升下的受惠者。

嘉晶、漢磊底部爆量，法人吃貨

碳化矽晶圓&磊晶圓廠的嘉晶(3016)，Q1EPS0.11元，不過受惠於新能源、5G、汽車需求帶動，碳化矽、氮化鎵產能陸續開出，氮化鎵新產能於2022年下半年開出，並陸續通過客戶驗證，產能較先前增加1.5~2倍，並開發8吋GaN on Si磊晶，預期在今年下半年可開始貢獻營收，近期營收已開始走揚，股價也帶量長紅突破底部型態，壓回頸線不破可留意。漢磊(3707)預估Q1營運為谷底，由於消費性需求出現轉機，營收將逐季緩步回溫，隨著SiC產能於下半年開出，2024年SiC擴產，及產品組合轉佳，預估2024營收可年增2成以上。股價自谷底翻揚，且法人默默佈局，半年線不破可逢低承接。

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