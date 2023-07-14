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火終於滅了！世界級壓克力廠塑美貝狂燒10小時 滾滾黑煙籠罩園區

集NVIDIA+AMD雙CG飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎黃清照CSIA

上周我告訴讀者好股票在16850就見底，果然業績股如中磊、啟碁、智易、聯陽、虹堡及低估的CHATGPT台星科、華泰、旺矽、金像電、光寶科、智原、台光電…及電動車的興勤、騰輝、胡連、貿聯、強茂在16850附近領先落底，縱然再跌下來如7/7重挫時我在非凡58台早上8:45~9:45分連線告知，從17346(當天高點不算)跌下來是第13天的延後一天也就是第14天再殺低到16636~16570也會落底，果然當天的低點跌到16593收16664，7/10再回馬踢，回測16635.83跟16636相近，之後7/11就大漲246收16898， 尤其有(A)三種好股票：1.低估的CHATGPT、2.低估的電動車與車電、3.業績非常好低本益比股。大部分不只沒破16850的低點，或小破後很快拉升而上，目前在日KD打W交叉向上，篤定 (A)領先落底，這當中分三種：1.高估的CHATGPT如廣達、緯創、技嘉、健策、雙鴻、奇鋐、M31、台光電當沖或短打。2.階梯震盪走高的CHATGPT如光寶科、金像電、智原、營邦、勤誠、建準、台燿；低估的CHATGPT如台星科、華泰、旺矽、欣興、南電、承啟、健鼎逢低找買點。業績股鎖定在聯陽、義隆電、虹堡、中磊、智易、啟碁、萬泰科、材料KY、華通、瑞儀等部分的被動元件及封測股。電動車及車電鎖定在貿聯、胡連、興勤、騰輝、健合興、世德、東陽、強茂、台半、帝寶，整體上投資人未來選股可鎖定在以上三種股票來操作。

顯卡雙雄青睞的飆股：台星科

台星科以EPS來看在去年Q4的0.94元就見底，主因台幣升值造成匯兌損失，然實際在Q1的營收8.58億較去年Q4的8.9億小幅衰退，且本業獲利1.92億較Q4的2.23億小幅衰退，但有業外收益2800萬，致EPS 1.32元，不管從EPS或本業獲利來看谷底已過去，而Q2營收9.006億較Q1營收8.57億季增5%，估Q2 EPS 1.5，且下半年在看好小晶片(chiplet)設計在先進製程主流趨勢，去年下半年已調整產能，提高5奈米及4奈米AI/HPC處理器的晶圓凸塊，及晶圓測試接單比重，確定Q1落底，並建構多晶片模組等系統級封裝(SIP)技術及生產線，預計下半年可擴大5奈米WIFI 7、無線網路晶片、第三代半導體鎵(GAN)的封測接單，且是美系處理器大廠主要封測合作夥伴，近來AI/HPC處理器及繪圖處理器(GPU)出貨量開始增加，顯現CHATGPT等AI應用在下半年大幅提升，這可從台星科的6月營收達3.22億、月增10.92%看出，台星科今年EPS估5.6，拉回可逢低布局。

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六月營收創新高 股價飛高高

今年強調主軸為二NVIDIA、TESLA，近期投資人都聚焦在「AI概念股」股價漲翻天，散熱、伺服器、機殼概念股都創下天價新高，但別忘了在3月時馬斯克墨西哥建置特斯拉超級工廠，台商呼朋引伴受惠，此外又統一電動裝規格一統江山，帶動一波電動樁新天價，而近期也受惠Tesla開始活絡的IGBT概念股，因Tesla成本考量而大砍「碳化矽用量75%，提出最具成本效益解方之一即SiC與IGBT混搭，車用IGBT的朋程(8255)、茂矽(2342)、強茂(2481)、德微(3675)等雨露均霑。

電動車引爆碳化矽商機～嘉晶、漢磊具轉機

雖然近期美國國務卿布林肯及財政部長葉倫先後報中國訪問，不過美中科技戰爭仍持續擴大，歐美試圖阻礙中國在半導體行業的進步，因此，中國勢必發展本土半導體產業。其中第三代半導體研發製造是一大亮點，由於中國半導體產業發展受美國出口管制影響，無法取得先進製程的半設備機器，故擴大發展第三代半導體機會相當大！

進入第三季旺季! AI+電動車雙主流 緯創、勤誠走出倍數行情

進入萬七附近的台股開始進入橫盤整理走勢，預估下半年台股將呈現先盤整後向上的行情，以時間來看，第三季進入產業旺季及第四季為銷售旺季，然台股加權指數也將面臨萬七~萬八的前波下跌套牢區，面對套牢量在技術面及籌碼面均需要時間及反覆震盪來化解賣壓! 因此，技術面修正就難免，再者，明年一月為台灣總統大選，根據過往經驗，選前半年的股市以震盪整理居多，但是越到選前一季左右則多方逐漸轉強，這也符合股市將走先整理後向上的整體預估，因此，現階段的台股指數或許表現空間有限，但如果出現利空震盪拉回，反而還是要採取多方佈局的策略。

集四重利多的低估電動車 開始飆

上周我告訴投資人好的股票就是業績好低本益比且KD處在低檔，跌到16850~16950就會見到此波的最低且最佳買點，6/30見到當日的最低點16792最後拉升上來收16915跟6/27的最低收盤價16887打雙腳，且到7/4收17140，確認此波底部在16792

AI教父欽點合作 「沉浸式」得天下

AI指標股就是看「散熱」+「機殼」，主流就是主流，未來的發酵是無法用EPS想像，歷經嚇甩磨之後就「強者恆強」，「強勢回檔止跌；續攻突破前高」就是要開始噴上主升段，劃世代革命看得是未來的發展

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