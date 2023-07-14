集NVIDIA+AMD雙CG飆股

◎黃清照CSIA

上周我告訴讀者好股票在16850就見底，果然業績股如中磊、啟碁、智易、聯陽、虹堡及低估的CHATGPT台星科、華泰、旺矽、金像電、光寶科、智原、台光電…及電動車的興勤、騰輝、胡連、貿聯、強茂在16850附近領先落底，縱然再跌下來如7/7重挫時我在非凡58台早上8:45~9:45分連線告知，從17346(當天高點不算)跌下來是第13天的延後一天也就是第14天再殺低到16636~16570也會落底，果然當天的低點跌到16593收16664，7/10再回馬踢，回測16635.83跟16636相近，之後7/11就大漲246收16898， 尤其有(A)三種好股票：1.低估的CHATGPT、2.低估的電動車與車電、3.業績非常好低本益比股。大部分不只沒破16850的低點，或小破後很快拉升而上，目前在日KD打W交叉向上，篤定 (A)領先落底，這當中分三種：1.高估的CHATGPT如廣達、緯創、技嘉、健策、雙鴻、奇鋐、M31、台光電當沖或短打。2.階梯震盪走高的CHATGPT如光寶科、金像電、智原、營邦、勤誠、建準、台燿；低估的CHATGPT如台星科、華泰、旺矽、欣興、南電、承啟、健鼎逢低找買點。業績股鎖定在聯陽、義隆電、虹堡、中磊、智易、啟碁、萬泰科、材料KY、華通、瑞儀等部分的被動元件及封測股。電動車及車電鎖定在貿聯、胡連、興勤、騰輝、健合興、世德、東陽、強茂、台半、帝寶，整體上投資人未來選股可鎖定在以上三種股票來操作。

顯卡雙雄青睞的飆股：台星科

台星科以EPS來看在去年Q4的0.94元就見底，主因台幣升值造成匯兌損失，然實際在Q1的營收8.58億較去年Q4的8.9億小幅衰退，且本業獲利1.92億較Q4的2.23億小幅衰退，但有業外收益2800萬，致EPS 1.32元，不管從EPS或本業獲利來看谷底已過去，而Q2營收9.006億較Q1營收8.57億季增5%，估Q2 EPS 1.5，且下半年在看好小晶片(chiplet)設計在先進製程主流趨勢，去年下半年已調整產能，提高5奈米及4奈米AI/HPC處理器的晶圓凸塊，及晶圓測試接單比重，確定Q1落底，並建構多晶片模組等系統級封裝(SIP)技術及生產線，預計下半年可擴大5奈米WIFI 7、無線網路晶片、第三代半導體鎵(GAN)的封測接單，且是美系處理器大廠主要封測合作夥伴，近來AI/HPC處理器及繪圖處理器(GPU)出貨量開始增加，顯現CHATGPT等AI應用在下半年大幅提升，這可從台星科的6月營收達3.22億、月增10.92%看出，台星科今年EPS估5.6，拉回可逢低布局。