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六月營收創新高 股價飛高高

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文:張文赫

Tesla領頭相互效仿

其實Tesla當下用的48顆SiC 金屬氧化半導體場效電晶體（MOSFET），即是取代舊有84顆IGBT方案。因成本考量Tesla欲大砍SiC用量，最具成本效益解方之一即SiC與IGBT混搭。

今年強調主軸為二NVIDIA、TESLA，近期投資人都聚焦在「AI概念股」股價漲翻天，散熱、伺服器、機殼概念股都創下天價新高，但別忘了在3月時馬斯克墨西哥建置特斯拉超級工廠，台商呼朋引伴受惠，此外又統一電動裝規格一統江山，帶動一波電動樁新天價，而近期也受惠Tesla開始活絡的IGBT概念股，因Tesla成本考量而大砍「碳化矽用量75%，提出最具成本效益解方之一即SiC與IGBT混搭，車用IGBT的朋程(8255)、茂矽(2342)、強茂(2481)、德微(3675)等雨露均霑。

IGBT朋程、強茂急先鋒

中美晶持有23%的朋程繼2022年取得茂矽每股38.75元，持股約30.05%，朋程期望藉由茂矽的晶片製造能力，降低外購晶片的成本壓力；未來朋程與茂矽規畫投資10~12億元，設立SiC的生產線希望在2025年完成量產，目標成為SiC的IDM廠(整合製造廠)。

今年朋程又參與私募MOSFET廠杰力（5299）每股99.45元1.5萬張，持股約29.49%，一舉超越原先最大股東華碩（2357），成為最大單一股東，攜手強化車用市場的布局，朋程以48V Mosfet模組、切入Mosfet輕油電混合車(MHEV)的發電機整合啟動方案，受惠產能持續滿載，預計明年第二季前產能滿載，且超高效率二極體與48V MOSFET模組出貨逐季成長，而且6月營收併入茂矽營收5.39億元，營收大進補，目前SiC（碳化矽）化合物半導體則導入旗下2合1電源模組，將對客戶提交樣品，IGBT Module與SiC Module將於 2024年量產，自家開發晶片正與客戶驗證中。

Tesla總是市場領先者，SIC與IGBT混搭方案在Tesla大力推動下，其他的電動廠家想必會爭相模仿效應，屆時IGBT概念股有機會漲一波。

LED靈魂車燈 帶動營收

車款每一個環節都具工業設計造型，尤其車燈造型更是車子靈魂，畫龍點睛所在，新款的LED車燈具節能、輕量化、更潮流視覺造型設計等特性，能替車型流線度大大加分造型，受惠Tesla新規格LED車燈麗清(3346)、聯嘉(6288)營收雙雙創新高，聯嘉5、6月營收差異不大，聯嘉去年宣布接獲約13款國際大廠新車型訂單，今年再取得11款車型新訂單，預計2024陸續量產，第一季EPS0.02元，相較去年獲利衰退狀況，聯嘉用有自我開發能力，屢屢拿下國際品牌訂單，獲利開始轉虧為盈。而麗清為Tier 1車燈廠客戶之主要合作供應夥伴，且在中國市場開拓新客戶與新訂單，觀音廠則隨著北美車廠釋出機種增加，將擴充第三條自動化產線，預計下半季量化貢獻營收，近年LED車燈滲透率提高，帶動新需求。兩家車燈有趣的地方都是有發行可轉債，其中麗清非常特別的一點就是2021~2022兩年內共發行了三檔的可轉債，應該當時很看好車燈市場才會大舉發債，觀音廠的產線火力全開，可望幫助麗清營收入注

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