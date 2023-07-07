進入第三季旺季! AI+電動車雙主流

【◎錢冠州 CSIA/CFTA】

AI繼續為2023年接下來不可忽視的大主流，基本面將逐季向上增長，以緯創(3231)為例，第一季獲利僅0.06元，但六月份公告單月EPS達到0.62元，一個月賺贏第一季的十倍還要多，這很明顯就是產業基本面產生明顯的變化向上，而我們從五月份以來持續鎖定的AI伺服器概念股，現階段都走出亮麗行情。

在美國股市來說，Nvidia持續走出向上行情，而AMD也將緊跟在後，AMD在下半年產出的AI晶片，將直追輝達晶片，顯然我們下半年看多AI產業的方向正確，從美國大型雲端業者的競相投入AI產業並且與本身的業務結合來看，我認為這波產業多頭方興未艾，僅是剛開始，而Meta、Google、Microsoft等大型科技股大舉投入AI相關領域並且朝向商業化! 這將是資訊科技產業再一次大多頭的起點。而從股價觀察，這些大型雲端業者在導入AI或將本身產品與AI相連結後而使營運數據回升，也給了市場投資信心，進而使股價持續走出向上格局，包含以大型科技股為主的NASDAQ指數走出持續向上局面。

我們要把握這波AI行情的啟動，這波AI投資標的的興起，猶如2009年起HTC、Apple、三星及華為帶起的智慧型手機大潮流，也好像是1995年桌上型電腦剛剛興起的時刻，引領台灣電子股的大多頭走勢。AI伺服器預估在下半年才正式進入產業旺季並擴大銷售，但許多相關概念股在五六月營收及獲利數字就明顯的顯現，這也就表示我們從五月以來持續看多的AI發展趨勢正確，而且波段將走得更久更遠，伺服器代工的緯創(3231)大漲100%以上，機殼的勤誠(8210)也是波段大漲116%，但這些也都還是開始，我們繼續往這個方向偏多看待行情。

第三季旺季來臨，其中以電子類股為指標，我們所看好的包含AI伺服器相關供應鏈及電動車相關題材概念，這都是接下來全世界要走的產業趨勢，而目前大盤或加權指數順勢在萬七附近震盪整理，剛好也是我們全新要佈局的時刻。加權指數將會進入橫盤整理局面，整個下半年的指數預估會先整理而後越來越強，畢竟萬七~萬八為前波下跌的套牢區域，需要時間來化解套牢壓力，但是個股嘔相當有機會了，所以我們要留意，後續的行情指數走震盪洗盤行情。