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外資大賣台股210億元 賣超榜首竟已被連賣10天

史上第一遭！環評委員逕自變更程序議程 現場爆衝突

集四重利多的低估電動車 開始飆

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【◎黃清照CSIA】

上周我告訴投資人好的股票就是業績好低本益比且KD處在低檔，跌到16850~16950就會見到此波的最低且最佳買點，6/30見到當日的最低點16792最後拉升上來收16915跟6/27的最低收盤價16887打雙腳，且到7/4收17140，確認此波底部在16792，且目前日KD低檔將交叉往上，若回檔做個回馬梯更好，尤其美國股市又大跌，則回踢下來我認為高估如PA、國防航太、重電、高估充電樁、儲能及部分自去年10月以來已漲2倍以上高估CHATGPT我認為會修正，低估CHATGPT如鴻海、健鼎、台星科、承啟、欣興及電動車的胡連、貿聯、興勤、騰輝、健和興、乙盛及汽電零的堤維西、東陽、帝寶…和業績股的聯陽、中磊、啟碁、智易、致伸、聯詠、矽創、致新、華通、中美晶、合晶、矽格、欣銓、頎邦、菱生、力成、國巨、日電貿、禾伸堂、臻鼎等拉回有限，另我估計長榮配息70元，整個波段可填息1/3~1/2，及陽明除息之後可填息約80%，漲到這個滿足區就要獲利了結不要留戀，因為以今年萬海EPS至少-1元，股價高達57.3，陽明也賺不到甚麼錢股價漲到60就是波段滿足點，這個區塊要賣出，但可轉進長榮航及華航，逢低布局電動車的胡連、貿聯、興勤、騰輝及低估的CHATGPT為主。因此波NVIDIA漲306%、主因是NVIDIA的Q2營收(5~7月)達110億美元較Q1營收71.9億美元季增53 %，AMD漲143%，Q2營收只小幅度成長，所以CHATGPT已漲兩倍者建議逢高獲利了結。另特斯拉自101.81→284.25漲179%，而相關概念股漲幅都小於50%，所以本周建議布局興勤。

集航太、國防、醫療、車電等明星產品：騰輝

騰輝業績都很好，如109~111年EPS分別為5.28、11.72、6.6，可知110年業績EPS 11.72大爆發，但從111年業績下滑到今年Q1 EPS 1.07，將是谷底，今年業績將再度成長，明年再爆發，因深耕高單價、高毛利的利基型產品領域，涵蓋軍工、航太、醫療、國防的明星產品、近年又鎖定5G通訊、電動車、自駕車耕耘，積極發展高頻、高速材料，及導熱係數7.0以上的高階散熱材料，且新研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品，開始導入更高信賴度的新應用，如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組、低軌道衛星應用高頻金屬基板，尤其切入TEC-SPEED高頻材料在AI相關應用，及航天雷達的應用。綜合：騰輝從今年的Q2集各種明星產品大成長，今年EPS 6.2，明年EPS 8.8股價只有89.5太低估，拉回都是買點。

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