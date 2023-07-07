AI教父欽點合作 「沉浸式」得天下

AI指標股就是看「散熱」+「機殼」，主流就是主流，未來的發酵是無法用EPS想像，歷經嚇甩磨之後就「強者恆強」，「強勢回檔止跌；續攻突破前高」就是要開始噴上主升段，劃世代革命看得是未來的發展，股價發燙的概念股就是：散熱、機殼、電源供應器、AI伺服器還有顯卡…股價都創下歷史新高，市場預估未來兩年AI伺服器出貨量上看24.5萬台以上；指標看白牌伺服器緯穎(6669)身為系統整合廠住散熱技術與商機，整合機構、散熱、硬體件、韌體、軟體…一條龍配套，除了傳統的風冷外，還包括液冷板冷卻技術，更有前瞻的浸沒式液冷等，所以誰有「浸沒式」一條龍龍配套，誰就得天下。

技嘉(2376)子公司技剛100%持股子公司，也是NVIDIA欽點之一，旗下浸沒式液冷伺服器攻入歐美日與台積電，以運算力為核心的解方以及新一代的伺服器產品，配合能源效率的重大飛躍應運而生，有獨家明星商品又搭配本業顯卡，專利設計的直接接觸式液體冷卻技術，可成功的為2U機身中的8顆高階CPU快速散熱，又跟NVIDIA合作密切，是同業最快開發出能支援十張A100卡的4U伺服器系統業者，且技嘉有八張NVIDIA點名認證的繪圖卡，在開發上市走在前端，母子公司軟、硬體合作強化自家商品；合作無間，雖說法人估技嘉EPS 10~12元左右，可是大家不要忽略他子公司技鋼的實力，而且也計畫IPO。

AI伺服器機殼強者營邦(3693)，股價挑戰新高，營運爆發成長。6/28股東會宣布去年營收EPS達11.83元，毛利率維持近30%，主因是4U以上的高密度的存儲類機種以及AI伺服器業務，佔比超過五成，而且首度賺一個股本，營收、獲利皆刷新紀錄，在COMPUTEX展出的浸沒式液冷解方明星主打，而且不獨賣，為了是提升其產品附加價值；在AI伺服器高成長的趨勢之下，氣冷散熱解方將不敷需求，水冷散熱的應用可望在明年大幅提升，除此之外也積極開發像是將AIoT技術導入各種包括自駕車、駕駛艙航空器的模擬應用，多元發展。

金雨(4503)有什麼魔力讓鴻海(2317)集團相繼入主?股價創新高之後總算有水落石出，「金雨將切入高階AI伺服器供應鏈」，樺漢旗下子公司昆山力盟所生的高階AI水冷式及浸潤式伺服器箱，果然是鴻家軍最隱藏版的伺服器概念股。