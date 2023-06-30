端午變盤？！修正拉回還是要買

【◎錢冠州 CSIA/CFTA】

AI題材很有機會是資訊科技產業未來十年的主軸，但是股價不可能持續往上漲，漲多了自然休息，現在的美股Nvidia大約就是這樣的模式，再以台股來看，矽智財的創意(3443)、世芯-KY(3661)及M31(6643)等，波段漲幅都接近四成，而近期則進入拉回整理，我認為整理過後再上的機會也很大! 因為矽智財本來就是在AI產業不可或缺的一環，再往下游到機殼，AI伺服器產生相當高的耗能與熱能，因此散熱方案很重要，散熱方案的提升也就使機殼與機櫃的設計改版，那麼，這又是台灣伺服器機殼廠商的強項，也將是重要的成長動能之一。

AI，無疑又是一次資訊科技產業的軍備競賽，美國大型科技股競相投入，台股電子股嚴然就是軍火供應商，上游的矽智財已經大漲，但需求面不僅於此，AI伺服器無論在電源、熱能等要求更高，那麼，其中在電源供應方面，光寶科(2301)就走出明顯轉強行情值得相當注意。

端午節過後台股出現迅速拉回的走勢，指數及先前漲多的AI族群出現震盪，包含矽智財及組裝代工等標的出現震盪回檔，但機殼的勤誠及營邦繼續創下波段新高，緯創及廣達等在震盪過後也沒有太多的拉回，這跟我們預期的一致，也就是AI行情才剛剛開始，台灣電子股尤其是受惠最主要的族群，尤其在下游伺服器相關族群，依舊是接下來節後不可錯過的標的之一!

緊接著第四季銷售旺季，而明年一月台灣總統大選之前，預估台股將走出欣欣向榮的走勢，國際股市同樣樂觀，目前在升息循環尾聲，經濟放緩但軟著陸的預期心態及資金面依舊豐厚的狀況下，美股等國際股市預估也持續偏多向上，目前就正式積極作多的時期! 我們在連續假期過後持續會幫大家找到優質潛力股操作，並且以抓住大波段為投資目的，到目前我們已經有多檔股票波段獲利超過四成，而最剽悍的勤誠來到將近八成左右，但不需要以此為限，波段高點仍遠，一檔一檔穩扎穩打操作即可。