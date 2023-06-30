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投信第三季認養黑馬股：聚陽

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【◎賴建承CSIA】

時序步入第三季，除了有聯準會可能再度升息的壓力外，也即將面臨Q2財報之檢驗，雖說第二季上市櫃公司業績恐不如預期，不過只要對第三季展望佳，研判股價仍將脫穎而出。建承認為AI雖然是趨勢，但有些個股本益比與位階過高，操作要格外小心，建議將焦點放在基期相對低的AI股與其它產業身上，包括手機周邊、記憶體、面板、汽車組件、紡織、生技等族群。其中紡織股在下游客戶補庫存需求挹注下，研判第三季將繳出不錯成績單，其中聚陽(1477)將是指標。

聚陽全球布局完整，為第五大代工商

聚陽主要業務為成衣的設計、製造及銷售，其客戶為全球及區域型之大型成衣零售商，是全球第五大成衣代工商。流行服飾占比約49%、運動及機能服飾占比則提升至51%，若依客戶分，GAP占比29%為最大，其次則為Target的20%，日系服飾大廠18%等。聚陽比別的大紡織廠提早10年就已經有南越廠、印尼中部西部廠，由於早已在更低工資的地區(北越、印尼新園區)建好工廠，自動化產線因此提早導入，增加全球的競爭力。由於聚陽已有8大不同地點的產區，跟數家外包廠，在疫情停工期間幫忙客戶度過三不五時封城拉不到貨的窘境，解封後又能利用不同廠的專長快速反應補貨，所以深獲客戶之信賴，也讓業績能在困境中成長。

運動機能產品及短單提升，投信默默吃貨

聚陽前5月營收122.58億，年減3.36%，不過下半年進入旺季，日系客戶持續積極下單趨勢，非日系客戶也因去化庫存有下單需求。目前品牌及通路客戶皆以短單來調整終端庫存，故帶動聚陽上半年短單占營收比升至20%，預期下半年將再提升至30%，由於運動機能產品及短單之毛利率皆優於平均毛利率。第一季EPS為3.92元，隨著下半年旺季到來，全年EPS估約有15元，較去年的14.53元微幅成長，相較其餘紡織業的獲利衰退比現更為穩健。近期雖然外資賣超，不過投信卻是大舉認養，且股價帶量突破長達半年的盤整區，10日線不破有機會挑戰歷史高價區。

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投信第三季認養黑馬股：聚陽

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