大盤至6/15見到17346高點開始回檔，主因各個族群如(A)高估CHATGPT的緯創、廣達、奇鋐、雙鴻、健策、智邦、光寶科、M31、創意…漲多至少需做5~8天修正，另(B)嚴重高估的國防、航太、重電、充電樁，這些要修正20~35%，(C)還有一部分如PA也要適度的中期回檔，另(D)部分權值股如台積電、聯發科、台塑四寶、金融輪流回檔，使指數到6/27跌到16887，我認為(E)低估的CHATGPT如鴻海、健鼎、台星科、華泰、旺矽、承啟、欣興、南電；電動車的胡連、貿聯、興勤、騰輝、健和興；汽電零的堤維西、東陽、帝寶；業績股的聯陽、中磊、致伸、聯詠、矽創、致新、華通、中美晶、合晶等跌到16850~16950就會見到此波回檔最低點且最佳買點，於此這兩個族群(E)會帶動大盤的上漲，搭配(A)有部分個股強勢反彈，但原則上(A)要跌8天才有比較像樣的反彈，但16850是(E)的底部區，但不是大盤的底部區，大盤將會受到(B)大跌，(C)中期回檔，(D)適度回檔，使大盤修正到16694~16597才會落底，如台積電KD指標要跌到20以下才有像樣的反彈，但(E)會與(B)、(C)、(D)在16850附近分道揚鑣走自己的上漲道路。所以讀者選股要以(E)為主，但(A)如果已經下跌8天且有經適當回檔，讀者也可伺機搶反彈。

大陸新能源車免購置稅最大贏家：胡連

胡連Q1 EPS 2.23、表現非常好，估今年EPS至少10元，較德微8.8元和高力7.8元還好，但高力306.5、德微291凸顯胡連嚴重低估，另大陸為拚消費對購買新能源車的購置稅免徵到2025年，另2026~2027年購置稅減半，所以大陸購置稅最大的利多威力將在2024~2025年顯現出來，最大贏家有胡連、興勤、騰輝、貿聯。中國市場為胡連今年最重要成長動能，Q1中國車市銷售較保守，於3~4月客戶仍在消化庫存，到5~6月重啟拉貨，公司又表示第三季接單不錯，而Q4又進入旺季，另再與Lear合資方面，由於去年受封城影響營運基期低，今年Q1也較保守，但隨H2出貨回升及認證品牌增加下，今年營收大成長到750萬美元，且該廠研發許多高頻高速產品，因此打入歐洲廠，今年起迎來大成長。另胡連新能源車比重持續提升，去年新能源比重已達15%，在中國品牌比重達3成，其中又以比亞迪為主力，以吉利汽車為重心，另也打入特斯拉供應鏈，另在越南、印尼表現也不錯且越南今年將持續擴增線束、連接器產能外，印尼新廠將明年Q1啟用，所以今明兩年胡連進入高速成長，今年EPS 10元，明年12.5元，股價低估。