為選舉鋪路 軍工股續攻？

雖然AI相關類股是近期台股強勢主流股，從較早的台積電(2330)、創意(3443)、世芯-KY(3661)漲到連假前的機殼和散熱相關類股，但從技術面看來，與季線的乖離過大，短線不排除進入整理階段。例如：緯創(3231)股價84.1元，季線54.8元附近；廣達(2382)股價151.5元，季線103元附近；創意(3443)股價1625元，季線1237元等，AI族群股價位階已不低，從技術面觀點來看，AI相關股需要拉回整理。在AI整理之際，筆者認為軍工股可望成為台股續攻的要角之一。

本月巴黎國際航空太空展盛大登場，漢翔(2634)傳出好消息，與歐洲航空大廠續約 6 年單走道客機的零組件案，進帳逾新台幣 30 億元。根據 Honeywell 預測資料顯示，2023年至2032年商務飛機交運量可達 8,500 架，總市值上看約 2,700 億美元；Forecast International 的預測，2022年至2031年航空發動機交運量約 155,000 具，總市值超過 9,000 億美元，民用航空市場景氣一片看好。

六月的巴黎國際航空太空展之後，緊接而來的是九月的台北國際航太展，和今年度美國軍工展，連續不斷的話題與訂單，多為軍工股增加上漲的空間。2024年為總統大選年，根據統計數據，近五屆總統大選的前一年加權指數漲幅平均漲幅達1成，很明顯是政策作多，帶動台股上漲。

此外，2023年國防預算大增，整體國防預算達5,863億元，占國內生產毛額(GDP)約2.4％，年增13.9％，台灣現階段國防自主鎖定航太、造船、資安等重點。綜合以上，軍工股將隨著選舉越來越熱，而備受市場注目。以下三檔股票是筆者認為近期可留意且關注的：

漢翔(2634)近期與國際知名發動機大廠、客機製造商為主的客戶，再簽長期合約，針對多項發動機零組件，如壓縮段軸承部件、燃燒段結構件、渦輪段支撐部件等，及客機零組件、複材件等業務深化合作，總計可挹注公司營收超過百億元。

寶一(8222)專攻飛機引擎發動機零組件，並且切入LEAP新世代發動機供應鏈，隨著去年起全球陸續走出疫情解封邊境，航太大廠也開始追趕交機進度，帶動零組件供應商出貨暢旺，挹注其訂單拉貨動能。

全訊(5222)以目前訂單出貨排程來看，今年政府國防標案、航太、商用微波通訊，以及海外軍工等產品的出貨量將持續提升，今年整體營收獲利將可望維持雙位數百分比成長率。