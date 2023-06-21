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端午過後 台股與AI繼續向上衝

聯合新聞網／ 萬寶週刊

台股電子股將走出全新的多頭行情? 以產業來看，電腦及伺服器相關預估將迎接來大的產業轉機，猶如2009年智慧型手機十年大多頭行情的起點! 猶如1995年台灣電子業大興起的時代，我不知道這裡有多少人股齡超過30年，但是1995年就是錢老師在台股的啟蒙時代，我正看到已經20多年未再發生的產業變化，這裡，是我們要積極把握的時刻! AI，將引領全球伺服器及PC的換機潮。尤其目前美國各家大型雲端業者紛紛將本身產品與AI結合，因此AI伺服器需求遽增，預估這樣的趨勢將可以延續到2024年或更往後的年度，所以，就產業的看法來說，台灣電子股或電子零組件產業，就剛好可以在這一波AI的變革下大幅受惠!

以AI相關個股的漲勢來看，這一個系列從5月初的緯創(3231)及矽智財股票開始，如今緯創仍在繼續走出過高行情，而矽智財稍微休息後繼續轉強，台股則來到了萬七之上，那端午過後呢？指數或許出現漲多震盪整理，畢竟萬七之上，就行情來看也越來越接近去年二月行情起跌的頭破套牢區，但我認為這波多頭行情並不會就到此結束，然而遭遇壓力區以震盪洗盤的方式來化解賣壓是會有的，在操作策略上也就是逢拉回偏多看待行情。

瞄準第三季的主流族群，AI預估旺到年底，從Nvidia及AMD兩強的AI晶片之爭，最大受惠族群反而會是台灣電子股，簡單來說，未來的AI晶片還是會降價，一旦降價，AI伺服器的量就要衝出來，以台股來說，要好好把握這一波的伺服器供應鏈，我們在過去提醒大家在伺服器代工的緯創(3231)、廣達(2382)、技嘉(2376)、英業達(2356)及神達(3706)等接連大漲，機殼與機櫃的勤誠(8210) )、營邦(3693)等持續創下波段新高)，最早上揚的矽智財股如世芯-KY(3661)、創意(3443)及M31(6643)等持續波段向上，這一波我們從五月初以來就持續看好的AI概念股，也多次提醒這樣的大產業趨勢，藉由這一波換機潮，預估將走出1995年PC產業榮景再現的行情，各位投資朋友千萬不可以錯過，當過去20年沒動的NB及伺服器族群動起來，這個波段就不可太小看它的潛力！

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