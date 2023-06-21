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記憶體報價喊漲受惠股～威剛、宇瞻

聯合新聞網／ 萬寶週刊

2022年下半年記憶體出現一波殺價競爭，之後三星、美光、SK海力士紛紛宣布減產，也讓庫存得以消化，跌價空間逐漸收斂，由於下半年進入傳統消費電子旺季、前述大廠仍維持低稼動率，研判將讓Q3記憶體價格止跌回升。此外，受惠AI對運算能力與頻寬要求比傳統伺服器更高，且規格跳升至HBM DDR(High Bandwidth Memory)，故必須搭載的記憶體數量更多。由於標準型DDR應用在消費性電子產品；行動型LPDDR應用在車用產品上；頻型HBM DDR則是應用在資料中心與AI伺服器上，隨著AI伺服器新平台陸續上市，包括第三代高頻寬記憶體(HBM3)、DDR5等需求將大幅成長，並加速記憶體市場重返榮耀。

品安股價低估，月線有撐

顆粒廠商南亞科(2408)與華邦電(2344)，第一季均呈現虧損，分別為-0.54元及-0.25元，南亞科毛利率更呈現-8.63%，華邦電毛利率也自去年的Q4的37.46%跌至27.74%，雖然第二季報價仍處跌勢，但因庫存消化得宜，在轉機訴求下股價紛紛大漲一波，尤其是南亞科均線還呈現多頭排列，研判將可帶動業績更加穩定的模組廠股價走揚。在記憶體模組中，我們拿第一季毛利率與去年第四季比較，同時檢視第一季獲利能力，其中十銓(4967)Q1EPS為-0.54元，毛利率自16.12%大幅下滑至7.47%，但股價卻有70幾元，品安(8088)Q1EPS0.56元，雖然毛利率降至15.03%，但仍比十銓高出一倍，股價僅有30幾元，似乎有被低估之嫌，研判月線將具有支撐，逢低可布局。

威剛有低價庫存，宇瞻獲利最佳

創見(2451)、威剛(3260)及宇瞻(8271)等三檔成績更為突出。其中創見(2451)Q1毛利率21.19%與去年Q4持平，威剛(3260)則是由11.1%成長至11.53%，Q1EPS分別有0.54元及0.09元，股價分別也有70幾元與90幾元，其中威剛表示擁有記憶體低價庫存，一旦Q3報價走揚，庫純利益不容小覷，股價也因此領先創波段高。至於宇瞻，第一季毛利率攀升至22.36%，在這5檔中居冠，且單季EPS1.05元，也遙遙領先其它模組廠，主要是去年在合併工控模組廠商宇達後，目前工控事業占比已達7成水準，新產品則主打DDR5及SSD PCIe Gen5產品，會先應用在電競市場。外資默默吃貨，6/1大量區低點59.3元也守穩，6/29將除息，配3.3元現金股利，現金殖利率達5.3%，然而各項基本面軍領先群雄，股價僅60元出頭，實屬低估。

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