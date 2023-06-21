特斯拉狂飆 誰受益會大漲

【◎黃清照CSIA】

6/19收17274，維持高檔姿態，主因可動用之兵眾多，兩大長線主流：CHATGPT跟電動車，資金擴散效應又在顯現，如(A)航空的長榮、華航，航海的長榮、陽明，面板的友達、群創及汽電零的堤維西、東陽…等和榮剛、中興電，已隨封測欣銓、矽格、力成及PA全新、宏捷科和華星光、精材…大漲之後也上漲，接著再擴散出來可多注意可能是被動元件的國巨、信昌電、立隆、立敦、禾伸堂。連帶我一再強調的(B)業績低本益比的啟碁、群電、聯陽、智易、中磊、虹堡、致伸、聯電也上漲。盤勢進行CHATGPT、電動車兩大主軸上漲，跟業績股(B)及(A)輔攻，形成輪漲走勢。但原則上指數已漲很多，隨時會回檔，CHATGPT分三組，第一組高估如技嘉、廣達、緯創、光寶科、健策、智邦、建準、奇鋐、雙鴻、M31、世芯、創意…不要隨便去追高，至少要等修正5~8天，但以漲幅小很多承啟、華泰、台星科、金居、智原、欣興、南電、金像電、旺矽、鴻海及電動車的胡連、貿聯、興勤、騰輝、乙盛、健和興及汽電零的堤維西、東陽、帝寶為主布局，另搭配(A)輪漲，下周可多注意被動元件。

特斯拉狂飆受益的貿聯將大漲

貿聯主要產品分資訊佔21%，工業用佔41%，車用佔24%，電器13%(以Q1營收佔比)，現可確定電器現束在5月已見糬光，之前庫存高掛筆電已在Q2落底，另也展開AI伺服器線材的布局，在首季營收中數據中心佔比已達1成，且因AI伺服器須更強大頻寬傳輸及更高功率的電源，連帶配備線材規格和以往不同，價格高出過去很多，至於AI伺服器線材，與傳統線材價差有多大，貿聯表示不同規格定價不同，有些達到數倍。有些也有幾成價差，貿聯Q1 EPS 4.1今年EPS 22，又搭到AI線材大利多，從去年10月以來受制年線壓力，現已站到年線277.8，6/16收288.5正式走多，且貿聯是最大隻特斯拉概念股，特斯拉此波飆漲72.8%，貿聯嚴重低估，建議拉回都是買點。