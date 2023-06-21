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集團綜效發威 雙月營收創高

聯合新聞網／ 萬寶週刊

所苦，唯獨只有幾家IC設計創新高，我們看世芯-KY(3661)、聯陽(3014)、沛亨(6291)、迅杰(6243)這三檔四、五月營收連續兩個月創歷史新高，沛亨為老牌類比IC廠，2018振曜(6143)入主後重新佈局，業務積極展開多元化布局，調整沛亨轉型成功。迅杰主要是筆記型電腦及MCU為主，在2021年終結連續10年的虧損，再被安國私募成本約31.6元，損股價一度飆到76.7元創新高，這背後層層抽絲剝繭發現原來是集團將資源集中，盼創造出1＋1大於2的綜效。

神盾近年以來收購IC設計同業眼光獨到獲利滿滿，近年來入主敦泰(3545)慧眼獨具股價創天價將近300元、記憶體安國(8054)，也參與凌陽(2401)旗下芯鼎(6695)私募現金增資，也投資達發為聯發科(2454)小金雞：達發科技，此外安國私募迅杰取得約18%，迅杰股東有矽格跟華碩持有1%，過去迅杰看營運主軸維繫在NB相關鍵盤IC晶片，包含控制電源、螢幕狀態、周邊IO等為主，那到底有什麼情愫讓神盾集團青睞? 手機市場退燒沒有APPLE盛世，神盾正積極拓展新商機轉型，成功推出全球首創指紋辨識AI晶片，以人工智慧應用於指紋感測晶片，不但可提升精準度，由於指紋辨識功能已移至螢幕下，成為全球第一個光學指紋辨識類比晶片。神盾也與力旺(3529)合作成功開發螢幕下大面積光學指紋辨識晶片，展現AI晶片優勢，搶攻行動裝置辨識系統、車用監控、安防系統及物聯網市場，待客戶導入後有望開始貢獻營收，6/19神盾股價在沉寂許久後股價重回百元大關100.5元漲停。

迅杰去年轉虧為盈EPS 1.74元，第四季-0.05元受電子庫存影響，但到今年第一季獲利大幅提升EPS 0.37元，毛利率重回38.95%；除了受惠急單，當然在NVIDIA劃世代革命話題中也搭上題材，在電競MCU佈局有成，訂單能見度延續至第三季，過去在手機產品比重約66%以上，因手機市場疲軟而將比重調整，連續兩個月營收都創下新高，代表耕耘市場新商機逐漸發酵，以長遠目光來看不難發現，集團佈局總是在默默進行不為人知秘密，投資人不仿多多注意營收創新高的個股，一定有他的原因。

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