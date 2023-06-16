全新AI概念！？低檔啟動：電源、網通、機殼

【撰/錢冠州】

六月行情，加權指數進入16700-17000的關前震盪整理盤，6月指數：週線格局需逐步化解大頸線的套牢反壓，基本面觀察，去庫存緩慢，但復甦路徑未變，資金面看FOMC之前市場靜候就業、CPI走低速度及下半年大舉發債後對金融市場影響，6月FOMC升息難停及美區域銀行暴雷隱患仍存。

AI仍是科技產業明顯的亮點，產業面來看，AI伺服器快速成長，而AI伺服器產業又跟多種台灣科技業息息相關，但就股價表現來說，Nvidia經歷過去的大漲過後! 目前本益比來到100倍的高檔，甚至中長期投資人開始賣股獲利入袋，那麼，這波AI題材會不會就此結束呢? 我認為，漲多的進入休息，但是低檔的確繼續有轉強契機。

從長期的產業面觀察，AI題材很有機會是資訊科技產業未來十年的主軸，這點就好像是從2009年以來快速增長的智慧型手機產業及1995年起的電腦產業，但是股價不可能不間斷地持續往上漲，漲多了自然休息，現在的美股Nvidia大約就是這樣的模式，大漲過後開始進入橫向盤整格局，然而後續並不看淡，拉回還是要留意進場的機會。

再以台股相關的AI族群來看，矽智財的創意(3443)、世芯-KY(3661)及M31(6643)等，波段漲幅都接近四成，而近期則進入拉回整理，我認為整理過後再上的機會也很大! 因為矽智財本來就是在AI產業不可或缺的一環，而下游組裝的廣達(2382)與緯創(3231)，五月份波段大漲過後，股價整理一段又繼續向上創高，那麼接下來的AI類股會由誰繼續接棒演出?

我們繼續從AI產業的需求面來看，就容易找到具有利基的題材，AI伺服器產生相當高的耗能與熱能，因此散熱方案很重要，由於熱能高達450W~850W以上，傳統的氣冷已經不符合需求，除了風散數量增加已經使建準(2421)大漲，散熱方案的提升也就是重點，散熱族群股雙鴻(3324)、奇鋐(3017)等股價大漲，但是散熱需求又使伺服器機殼與機櫃需要設計改版，氣冷的極限將至，液冷將成為接下來伺服器散熱的主軸，那麼，這又是台灣伺服器機殼廠商的強項，也將是重要的成長動能之一，機殼與機櫃產業相關股來說，勤誠(8210)率先走出波段系上的走勢，營邦(3693)及偉訓(3032)等公司深耕機殼與機櫃產業多年，預估也會是這波AI熱潮的受惠股之一。