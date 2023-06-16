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華安 (6657.TW) 與瑞士Healiva SA 簽署MOU 深化糖尿病足潰瘍新藥合作

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文/陳澤樂】

華安醫學於今日 (6月13日) 宣布與瑞士公司Healiva SA簽訂合作備忘錄 (MOU)，雙方將鎖定華安ENERGI-F703 糖尿病足部潰瘍外用凝膠於瑞士及歐洲市場之開發與商化，開啟全面性合作。

Healiva 為瑞士生物技術公司，由Bioseutica BV 與Dr. Priyanka Dutta-Passecker 共同創立，專精於開發和生產困難傷口治療產品。Healiva的創新治療手段包含獨家專利酵素清創技術，以及自知名醫材廠Smith+Nephew 取得之先進細胞治療技術。Healiva 的專業團隊具有臨床開發、生產製造、法規與商化之豐富經驗。

華安醫學為加速研發中新藥ENERGI-F703 糖尿病足部潰瘍外用凝膠進入全球市場，現於美國進行三期臨床試驗收案，亦同步規劃歐洲三期臨床試驗。這次雙方簽屬的 MOU 闡明華安與Healiva 在歐洲臨床合作的主要方針，以利雙方未來進行瑞士及歐盟國家之臨床試驗規劃與合作，包含搭配Healiva 自有產品EpiDex 之臨床試驗，以及符合美國 FDA 規範與歐洲 EMA 規範之臨床三期試驗。華安與 Healiva 期待雙方於傷口照護產品之開發合作，將助於整合慢性傷口照護上下游治療手段，提供患者完善的醫療照護，加速推展雙方產品至全球市場。

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