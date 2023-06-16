全球最大AM廠下半年新產能開出

【撰/黃清照】

大盤在6/13站到17000收17216，我對後市的看法如下：A.長線主流在CHATGPT、電動車為主軸。B.搭配業績非常好，尤其被動元件、封測且週KD剛交叉股為主，另一部分業績股。C.CHATGPT分三組：①漲太多需進行8天修正，如M31、廣達、緯創、穎崴、健策、智邦、奇鋐、雙鴻、建準、勤誠、英業達、技嘉、光寶科、青雲…等，但仍有個股表現機會。②處在高檔也須進行5~8天的箱型震盪如世芯、創意、金像、台光電、台燿、台積電、日月光、京元電、緯穎、台積電…，急漲先賣部分，等適當回檔回補，但若見急跌可接。③逢低以買進為主，以台星科、華泰、承啟、金居、健鼎、智原、聯茂、南電、欣興、旺矽、鴻海…為主。另記憶體模組的品安、宇瞻、至上、群聯為主，另威剛、十銓、南亞科搶搶短線或當沖。

D.電動車：汽電零、車電如江申、裕隆、華車、三陽、和泰車…漲翻天，整理8天，但高力、德微、華孚嚴重高估逢高出，輪由堤維西、東陽、帝寶、世德為主，以皇田、劍麟為輔；電動車以貿聯、胡連、興勤、騰輝，這4檔有大行情，健合興、乙盛、台半、希華、萬泰科、聚和為輔，台達電、致茂、信邦階梯式走高，被動元件的國巨、華新科、立隆、立敦、信昌電、日電貿、禾伸堂及封測的矽格、欣銓、頎邦、力成、超豐等為主，尤其週KD剛或要交叉向上股。

E.業績股如中磊、致伸、智易、安勤、聯陽、致新、矽創、聯詠、虹堡、辛秐、中美晶…也看好，傳產股以榮剛、大亞、宏泰、長榮航、華航…為主，等拉回5~8天才可在短中線介入。中興電箱型操作。

全球最大AM廠且H2新產能開出：東陽

東陽的塑膠件在全球市佔率約70%、鈑金件約35%，另也是重要的OEM廠，東陽在去年繳出EPS 3.63相當亮麗，今年此部分業績仍然看好，且又海運的運費大幅下降，可提升獲利，兼以東陽下半年在大陸兩座新廠將開始量產：即供應特斯拉產線已在試產，下半年將正式出特斯拉訂單，和安徽新廠也在下半年正式量產，全廠產能供應大眾的新能源車，在Q1 EPS 0.83、4月營收17.75億，單月獲利3.01億，稅前PES 0.54，而5月營收18.697億大幅跳升，估Q2 EPS為1.1~1.2，且此二部分又可提升東陽的獲利，估全年EPS 4元，底部已經吃成形，拉回皆可逢低布局。