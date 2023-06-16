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台積CoWoS產能爆發 哪些股受惠？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰/陳子榕】

判斷股價漲跌重要的因子之一， 有時看公司內部人增減自家公司持股，就是個有效的訊號。若內部人增加自家公司持股，股價有機會扶搖直上；若內部人降低自家公司持股，股價可能面臨向下修正；內部人(特定人)對自家公司股票增減，具有一定的指標意義。

內部人對公司營運狀況相當了解，對營運高低起伏瞭若指掌。像台積電(2330)股價近期表現，從內部人增加持股，隱然推測，台積電股價低點已不遠，雖然當下未必是最低點，但也為相對低檔位置。現在事後回推回去，果然當下就幾乎為起漲點。

三月中旬左右，台積電(2330)被股神巴菲特出清持股，理由是以地緣政治緊張而出清台積電持股，但是眼尖的投資人是否有注意到? 台積電總裁魏哲家於3月除息時加碼購入46張自家股票，其他副總及高層也相繼買進共104張，此舉便是內部人對公司營運有信心，進而增加持股，從三月至今6/12日，台積電股價已由500元附近，漲至近期短高574元，大漲74元，漲幅15%，帶領指數衝萬六、衝萬七。這一波台積電高層對自家股價的掌握，完勝美國股神巴菲特，估台積電持續向600元大關邁進。

6月15日台積電將上演除息秀，是台股重頭戲，根據過往經驗，台積電自2019年改成季配息，15次除息都順利完成填息，其中有10次還在除息交易日當天就快速填息，最長時間則是15個交易日。台積電(2330)受惠生成式AI商機爆發，台積大聯盟以及所帶動的封測 、伺服器、 散熱等相關供應鏈，後勢多還有空間，建議拉回仍可布局。

受惠輝達六月對台積電投片，台積電CoWoS產能大爆發。 CoWoS平台為高性能計算應用程序提供同類最佳的性能和最高的集成密度。這個晶圓級系統集成平台提供範圍廣泛的中介層尺寸、HBM 立方體數量和封裝尺寸。 它可以實現大於 2 倍光罩尺寸（或約 1,700 平方毫米）的中介層，將領先的 SoC 芯片與四個以上的 HBM2/HBM2E 立方體集成在一起。簡單來說，CoWoS是一種先進的封測技術，能夠直接整合CPU與DRAM晶片在同一個製程上，而且隨著製程演進，能夠讓整個晶片的線路間距不斷地倍數縮小。

AI伺服器訂單三級跳，台積電先進CoWoS封裝產能嚴重供不應求，台積電總裁魏哲家表示，去年起，CoWoS需求幾乎是雙倍成長，明年需求持續強勁。隨Google TPU、輝達GPU及超微MI300全數導入生成式AI，台積電AIGC訂單大量湧入，帶動CoWoS擴產需求。外資預期，台積電CoWoS年化產能將從2022年底7～8萬片晶圓，增至2023年底14～15萬片晶圓，隨產能持續擴充，預估2024年底將挑戰20萬片產能。

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