特斯拉新寵 墨西哥概念股

【撰/張文赫】

3月份重磅消息就是特斯拉宣布砸下50億美元，在墨西哥蓋全球最大工廠，並計劃搶在2024年投產並透露年產量拚2000萬台，去年起包括和碩、廣達等供應商都已事先佈局，除就近供應特斯拉加州與德州廠外，地緣關係看好墨國電動車製造重鎮，台廠也趁機布局搶食大餅。正所謂後宮佳麗三千爭寵，特斯拉一直都是引領車市最大的指標，過往跟著特斯拉盛世概念股有貿聯KY(3665)、同致(3552)、和大(1536)..等，但激情過後股價回歸平淡，反而是在低檔40元的華孚(6235)我們一路提醒「特斯拉新寵概念」股價一路上漲到6/13創新高天價148.5元，除了華孚(6235)後，近期乙盛KY(5243)接力從65~90元，都是特斯拉輕量概念股。

舊不如新 新不如奇

由來只有新人笑，有誰聽到舊人哭?因應地緣、市場策略需求，「特斯拉新方向就在墨西哥」，周刊1539期就特別專訪富驊(5465)；母公司偉訓(3032)的董事長，尤其在偉訓入主後資源整合，籌碼50%在母公司相當穩定，借力使力完善明星商品推廣海外市場，全力打入印度新能源產品的供應鏈，前往海外設廠手持利器成長動能則是趨勢就是充電樁的市場，有自家獨門孤市「銅鋁排」，除應用電動車外伺服器機櫃也受惠，富驊已通過IATF 16949認證，有助於公司營收獲利增加，積極投資新能源產品，擴展新事業版圖，全世界都在瘋AI而且電動車快速成長下，所需的銅鋁排用量更多，銅鋁排去年佔公司營收不到2%，今年可望明星商品翻倍成長，除了應用在電動車相關的產品上以外，伺服器機櫃也同時受惠；因為高效運算如果使用一般的線材，線路凌亂且錯綜複雜，增加機房散熱以及整理的困難，因此改採用銅鋁材質製成的匯流排，在AI上有伺服器機櫃火燙話題，轉型切入北美高密度伺服器訂單第三季陸續貢獻，另與國際半導體大廠合作的伺服器開發作業。綠能電動車有獨家商品拓展新事業版圖，雙手捧握劃時代利器。而這個「銅鋁排」當時專訪不方便透露，但從目前Tesla新聞著墨去美國設廠，看來答案已經默默揭曉。所以絕對「舊不如新」大家可以想一想為什麼公司要配合客戶大張旗鼓在海外設廠?畢竟人力管理跟建廠不易。

而偉訓以電競產品用電源居多，受惠高規格運算需要高效能電源供應器，電源供應器概念股多次提到的光寶科(2301)、僑威(3078)也是獲利創新高，今年最強大的話題就是「ESG綠能」跟「AI伺服器」，誰能手持兩者利器?就是武林霸主。當AI太熱就會往綠能ESG發酵，股價隨著題材輪動，「升升」不息的扶搖直上，富驊前瞻性成就未來股價，五月營收創新高，母子公司雙雙股價再創新高，尤其富驊5月份營收比四月增加15.4%，已經超越2022年單月數字，可見富驊轉骨成功。

充電樁一統江山

今年就是EV元年，前幾年特斯拉電動車橫空出世，一代炫富表徵，隨電動車高速發展，充電樁勢必要預先建制，在公用停車場、加油站、自家設置…等；因而大量推懬充電樁架設全球電動樁分三大地區歐洲、美國、中國，歐洲用的是TESLA系統；美國最大電動車充電站業者ChargePoint系統；中國使用新能源汽車充電服務App「雲快充」；為什麼車商會大量快速建置充電站?主要幫助自己賣車，魚幫水水幫魚；像是台灣的7-11無所不在的好鄰居建立便捷充電樁，不需大老遠找充電位那麼困難，這樣才能建立客戶忠誠度延伸品牌價值鏈，不然充電硬體設備不夠便利，會變成對車主購買疑慮困擾，因此充電樁如果能統一規格對車主絕對是大利多福音。

繼福特汽車後，通用汽車6/9宣布與特斯拉達成合作協議，統一使用特斯拉北美洲的充電頭標準，以及通用的電動車車主將可使用特斯拉的超充網路。這代表北美前三大電動車製造商互結聯盟；充電樁硬體即將一統江山，未來共用一套充電系統標準，電動車世代集結出發；而且美國政府2月公佈宣布僅限在美製造充電樁利多，75億美元電動車與充電樁補貼大餅，而台達電 (2308)、光寶科 (2301)、飛宏 (2457)這三家台廠直接受益搶進龐大商機；股價扶搖直上都創下歷史新高，先前提到馬斯克的想法不是指單獨銷售車，還有碳權交易也是最大受益者；這一次電動樁統一規格其實也就獨攬麾下生意了，電動樁整合如同當初秦始皇統一天下後統一貨幣，對使用者省了很多麻煩，對台股而言供應鏈會更加集中，此舉未來幾年為特斯拉增加30億美元的電動車充電服務收入。