WWDC登場 該押寶哪些蘋概股？

◎陳子榕 CSIA/CFTA

2023年蘋果公司全球軟體開發者年會(Apple Worldwide Developers Conference，縮寫：WWDC)，6月6日揭開序幕。自1983年開始，蘋果透過此項活動，向全球的軟體設計師展示蘋果公司最新的軟體及技術，通常用於展示macOS、iOS、iPadOS、watchOS和tvOS系列以及其他蘋果公司的軟體。

WWDC對蘋概股股價有助漲的空間嗎? 追朔2022年的WWDC便可得知答案! 2022年的WWDC，由於2019冠狀病毒病疫情，在6月7日於線上舉行。2022年受惠的蘋概股有：M2晶片將採用台積電(2330) 4奈米的製程、潛望式鏡頭則由大立光(3008)獨拿。在WWDC之後的七月份這2檔股票月漲幅分別是：台積電+6.93%、大立光+21.16%。由以上數據可得知，WWDC對蘋概股股價是具有一定的利多加持!

今年WWDC，蘋果首款混合實境（MR）頭戴裝置將亮相，2024年將有搭載自家數據晶片的iPhone SE，而2025年可摺疊iPad、第二代MR頭盔和首款擴增實境（AR）頭盔，以及具備自家基帶的iPhone 17等，相當有看頭。本次的WWDC概念股: 5奈米製程M系列晶片的台積電(2330)、ABF載板欣興(3037)、鏡頭模組的玉晶光(3406)與揚明光(3504)、鏡片貼合的GIS-KY(6456)等，值得關注。

面對這一波帶動指數衝萬六的AI族群，如創意(3443)、世芯-KY(3661)短短一個月內大漲57%、47%，AI伺服器大廠如廣達(2382)、緯創(3231)一個月內亦大漲43%、63%，股漲勢驚人，AI族群仍是浪頭上的產業，中長期看多，不過短線乖離過大，不宜過度追價，等拉回再進場。

至於，相關蘋果供應鏈沉寂已久，可望成為伏兵，投資人不妨把握低檔布局的機會，下列2檔股票值得留意：金像電、台表科。

金像電(2368)將受惠新伺服器平台與400G交換器滲透率提升，加上預估AI伺服器占比增加、NB需求回溫，以及下一世代新伺服器平台有望於2024年推出，規格升級將帶動單位售價及毛利率成長。估金像電2024年獲利大爆發，EPS將年增近7成，衝破一個股本、至11.5元。

台表科(6278)的服務產品應用別包括 TFT-LCD 占 45%、MINI LED 相關占 30%、其他產品占 25%。2022 年全年稅後純益達 40.41 億元，創新高，每股純益 13.82 元，擬配發每股 7 元現金股息。台表科 5月營收41.14億、年減17.28%，上半年為營運谷底，下半年營運回溫； 技術面:投信持續買超，股價拉回季線具支撐。