AI股暴衝 這股仍在低檔

【◎陳子榕 CSIA/CFTA】

上週六(5/26)是台大的畢業典禮，大家關注的焦點都是一致的，那就是全球最算的男人，輝達CEO黃仁勳!他在致詞中金句聯發，其中讓人最印深刻的是這句「AI是台廠黃金機遇」。黃仁勳表示，我們正處於一個重大技術時代的開始，AI已從根本上重塑電腦，在各方面，這將是電腦產業的一次重生，也是台灣企業的一個黃金機遇。在未來十年內，產業將用新的、加速的AI電腦取代全球超過一兆元的傳統電腦。這波AI概念股的大漲，合計整體輝達概念股，市值約增6,000億元，可怕的是這個數字仍在持續增加中。

五月初台股量縮整理，是輝達，帶領著台股AI相關概念股，衝過萬六大關，權王台積電(2330)，貢獻大盤指數，貢獻功不可沒。自5/15台股指數尚在15475點，短短幾個交易日，大漲1200多點，台積電在這期間大漲73元。台積電正是輝達崛起的最大受惠者。其他AI類股表現也相當搶眼，緯創(3231)、廣達(2382)、金像電(2368)、創意(3443)、世芯-KY(3661)、欣興(3037)、技嘉(2376)、穎崴(6515)等，AI族群大爆發。

如果蘋果成就了早期的股王大立光(3008)，那麼AI將會為台股創造下一個股王，筆者大膽預言就長期來看，創意(3443)將有可能成為下一個股王。創意為台積電大聯盟之一，此外，創意今年NRE(委託設計)進行中的案件大部分都屬AI領域，前十大案件中5至6項都是AI相關，多數都是5/7奈米製程，未來進入量產，營收爆發。另外，台積電集團封測股:精材(3374)，可望成為下一個黑馬。

雖然，手機、PC等消費性電子產品等買氣疲弱，不過，因AI帶動科技股走出營運谷底，台股這一波可望先上看萬七，大家不妨趁拉回布局好股，以下2檔好股推薦給大家：金像電、廣達。

金像電(2368)法人預期金像電下半年營運可望優於今年上半年，AI 伺服器用板層數介於16～24層，依據設計而不同，由於金像電在相關用板上比重高於同業，AI受惠程度可望略勝一籌。

廣達(2382)全年伺服器整體出貨量雖估年減4.3%，但主要是企業級伺服器受到影響，利潤較好的資料中心伺服器出貨維持中高個位數成長，廣達伺服器客戶以資料中心居多，且AI伺服器也可望帶動毛利成長。