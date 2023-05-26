航空股起飛 長榮航是首選

【◎賴建承CSIA】

在後疫情時代，配合全球經貿活動回復正常下，觀光餐飲需求大幅攀升，反映在營收上更可看出今年前4月的航空、旅行社與飯店股業績大躍進，而觀光類股指數也自去年10/26的92.08點開始起漲，至今年的5/24見到158.07之高點，漲幅高達71.67%，顯示轉機行情不可輕忽。

隨著疫情解封與新冠疫情降級下，國際旅客的往來逐步頻繁，而今年前3月來台旅客人數達110萬9628人次，國人出國人數則有208萬5700人次，明顯呈現攀升。此外，中國日前表示開放台灣團體與自由行，雖然政府觀光局尚未有動作，在市場趨勢與民意驅使下，開放赴中觀光將是時勢所趨，加上暑假旺季即將到來，研判觀光與航空股將不容小覷。近期觀光股中的旅行社股紛紛大漲，不論是雄獅、鳳凰、山富、五福等均有強勁之攻勢，研判漲勢落後的航空類股可望啟動引擎準備起飛，尤其是首季繳出亮眼成績單的長榮航(2618)值得留意。

長榮航Q1EPS 0.84元，全年挑戰3.5元

長榮航(2618)今年Q1受惠農曆年節假期帶動，客運量明顯成長，兩岸航線訂票率達8成，東北亞航線近全滿，歐美長程航線需求量也增加。推升單季營收444.26億、年增率47.6%，毛利率跳升至20.76%，營益率也由去年第四季的4.74%大幅回升至14.12%，稅後淨利44.98億，EPS 0.84元。中港澳佔台灣出入境人數4成，為單一區域最大佔比，中國邊境已解封，且日前也釋出對台正面訊息，一旦直航航點與航班增多，將有助業績再大幅度走揚。展望2023年，全球航空市場進入後疫情時代，依循穩健復原航網策略，優先恢復越太平洋、歐亞及東南亞航班轉機航網，並漸進式加密區域航線，預估2023年EPS上看3.5元，本益比僅8.8倍。雖然今年以來外資一路調節，但股價卻沒有再破底，反而打出大底，股價也突破頸線與年線壓力，配合投信開始大舉買超，月線與季線也黃金交叉，MACD回到零軸以上且柱狀圖持續擴大，只要頸線30.35元不要跌破，多頭攻勢可望再起。