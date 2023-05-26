快訊

好消息！行政院核定警察勤務加給「調升15%」 7月起實施

曾是老師…河北「碩士流浪漢」路邊當家教 收費1小時5元「可用蔬果抵」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

航空股起飛 長榮航是首選

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【◎賴建承CSIA】

在後疫情時代，配合全球經貿活動回復正常下，觀光餐飲需求大幅攀升，反映在營收上更可看出今年前4月的航空、旅行社與飯店股業績大躍進，而觀光類股指數也自去年10/26的92.08點開始起漲，至今年的5/24見到158.07之高點，漲幅高達71.67%，顯示轉機行情不可輕忽。

隨著疫情解封與新冠疫情降級下，國際旅客的往來逐步頻繁，而今年前3月來台旅客人數達110萬9628人次，國人出國人數則有208萬5700人次，明顯呈現攀升。此外，中國日前表示開放台灣團體與自由行，雖然政府觀光局尚未有動作，在市場趨勢與民意驅使下，開放赴中觀光將是時勢所趨，加上暑假旺季即將到來，研判觀光與航空股將不容小覷。近期觀光股中的旅行社股紛紛大漲，不論是雄獅、鳳凰、山富、五福等均有強勁之攻勢，研判漲勢落後的航空類股可望啟動引擎準備起飛，尤其是首季繳出亮眼成績單的長榮航(2618)值得留意。

長榮航Q1EPS 0.84元，全年挑戰3.5元

長榮航(2618)今年Q1受惠農曆年節假期帶動，客運量明顯成長，兩岸航線訂票率達8成，東北亞航線近全滿，歐美長程航線需求量也增加。推升單季營收444.26億、年增率47.6%，毛利率跳升至20.76%，營益率也由去年第四季的4.74%大幅回升至14.12%，稅後淨利44.98億，EPS 0.84元。中港澳佔台灣出入境人數4成，為單一區域最大佔比，中國邊境已解封，且日前也釋出對台正面訊息，一旦直航航點與航班增多，將有助業績再大幅度走揚。展望2023年，全球航空市場進入後疫情時代，依循穩健復原航網策略，優先恢復越太平洋、歐亞及東南亞航班轉機航網，並漸進式加密區域航線，預估2023年EPS上看3.5元，本益比僅8.8倍。雖然今年以來外資一路調節，但股價卻沒有再破底，反而打出大底，股價也突破頸線與年線壓力，配合投信開始大舉買超，月線與季線也黃金交叉，MACD回到零軸以上且柱狀圖持續擴大，只要頸線30.35元不要跌破，多頭攻勢可望再起。

延伸閱讀

台股再寫今年新高 漲213點收16,505點 台積電收566元

台灣旅行團濟州島發生車禍 觀光局證實7旅客送醫已出院

張國政人馬 進駐長榮航董事會

華航、長榮航 押寶價外

相關新聞

集團奧援 誰最有看頭？

每逢季底大家都會說到集團作帳？為什麼會有這樣的聯想，因為過去集團內的「交叉持股」，因此季底的股價會反映到淨值，現在新的會計準則，就算沒有真的處份持股，如果沒有實質控制權，也有可能影響到損益表，因此大家都往集團的想法走。

最低估的特斯拉概念股將大漲

上期我建議投資朋友逢低都可布局高殖利率低本益比股，如(A) CHATGPT(金像電、緯創、廣達) 、銅箔基板(金居、台光電、台燿)、集團股(光寶、健鼎、瑞儀、技嘉、微星、智易、立端、致伸、中磊、安勤、南電、欣興…)、IC設計(聯陽、創意、世芯、聯詠、智原、致新)

封測族群 下一個贏家？

自Chat GPT爆紅之後，輝達今年股價可說是一飛衝天，年初股價尚在146.14美元，至5/18來到近期的高點318.28美元，目前為止大漲118%，在短短不到半年成為漲倍股，這也難怪輝達CEO會說：「AI的IPHONE時刻已經到來」。

航空股起飛 長榮航是首選

在後疫情時代，配合全球經貿活動回復正常下，觀光餐飲需求大幅攀升，反映在營收上更可看出今年前4月的航空、旅行社與飯店股業績大躍進，而觀光類股指數也自去年10/26的92.08點開始起漲，至今年的5/24見到158.07之高點，漲幅高達71.67%，顯示轉機行情不可輕忽。

佈局第三季大主流 看多AI產業鏈

AI為2023年接下來不可忽視的大主流，美國股市來說，Nvidia持續創下波段新高，而Meta、Google、Microsoft等大型科技股大舉投入AI相關領域並且朝向商業化! 這將是資訊科技產業再一次大多頭的起點!!

摺疊智慧機 軸承族群重返榮耀

可摺疊式智慧型手機（Foldable smartphone），2008年諾基亞提出了第一款名為「Morph」的靈活設備的動畫概念，該設備採用三折設計，可以彎曲成各種形式，是折疊式手機的始祖，之後折疊式手機便有如雨後春邊出現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦