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封測族群 下一個贏家？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【◎陳子榕 CSIA/CFTA】

自Chat GPT爆紅之後，輝達今年股價可說是一飛衝天，年初股價尚在146.14美元，至5/18來到近期的高點318.28美元，目前為止大漲118%，在短短不到半年成為漲倍股，這也難怪輝達CEO會說：「AI的IPHONE時刻已經到來」。

在市場預期美國五月暫停升息機會大增，加上美元指數和公債殖利率陷入盤整的情況之下，那斯達克指數在AI的推波助瀾，也在近期創下新高。而台股多空轉折發生在上週5/17(三)自營商買超台股233億元，外資買超167億元，其中三大法人買超台積電共28,006張，帶動台股拉高結算。起初市場預期只是拉高結算，隔天應該就會恢復正常，沒想到外資和自營商連續四天大買台積電，推升指數衝破萬六大關。

正如筆者之前所預期的一樣，台積電(2330)500元正是近期的甜甜價，且台積電也是AI主要受惠概概念股之一。台積電三天大漲近30元，在上週五暫時休息，取而代之的是其他AI相關概念股的大漲，AI指標股之一的創意(3443)漲停板，廣達(2382)大漲6%。此外，本週六輝達CEO即將來台參加台大的畢業典禮，並發表演說，AI目前發展情況是大家所關心的議題。

現在投資人想知道的是，上述這些股票都已經大漲，還有還沒起漲的AI概念股嗎?答案是有的!筆者認為封測將有機會出現下一檔AI飆股，因為封測是晶圓代工的下游，AI帶動晶圓代工產能，所以下游封測將會受惠。以下2股票是筆者認為近期值得留意且觀察的股票：力成、頎邦。

力成(6239)，自第三季起營收回溫力道將明顯放大，主要考量南韓三星近期已宣布跟進同業減產，有望加速DRAM庫存去化，當前市場預估下半年供需有望恢復至健康水準，預期自第三季開始訂單需求將更為明顯。

頎邦(6147)，第一季營運落底，隨著美系手機大廠開始備貨，第二季接單已見回升，且受惠於OLED面板滲透率拉高，相關驅動IC測試時間拉長1.5倍～2倍，封裝及測試利用率可望大幅回升，營運將逐季成長到年底。

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