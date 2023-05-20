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注意AI新主流的台股受惠產業

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文/錢冠州】

加權指數預估繼續在15300∼16000附近 震盪，指數橫盤震盪，依舊是有個股表現 的機會！ 不過主流股將會輪換，前波大 漲的儲能、軍工、充電樁等個股預估將進 入一段的休息整理，而時序進入第二季， 我們認為將會是全新產業的佈局機會，國 際股市觀察，美股走的也是區間震盪的行 情，但是NASDAQ指數突破短期高，打底轉強的趨勢明顯，五大科技尖牙股則是 表現搶眼，包含Meta、AAPL、AMZN、 MSFT、GOOG等都走出明顯多方格局，而這些類股，主要就是營收前景上升並且 搭上AI熱潮，因此，對於台灣科技股來 說，或許又是逢低承接的時刻到來，注意 到美國科技股正在走出全新產業趨勢，微 軟、亞馬遜、臉書等，都是瞄準AI全新商 機，並且走出商業化的契機，這會不會帶 動新的科技相關需求呢？是我們接下來要 留意的方向。

今年第一季，可說是題材股與主力業內點火的行情，我們從去年12月跟大家講儲 能，包含中興電(1513)、天宇(8171)走出波段 行情，今年2月份跟大家講軍工，包含雷虎 (8033)、保勝光學(6517)、龍德造船(6753)等都 大漲特漲，接下來，4月，老師把重心轉向 電動車&充電樁，華孚(6235)、飛宏(2457)、連宇(2482)等走強向上。 而現在進入5月，全新的產業及個股方向 呼之欲出，美國NASDAQ幾乎來到波段高 點位置，提供什麼樣的投資訊號呢？是接惠產業 NO.5 下來的關注焦點，但操作重點是漲多股不追靜待整 理，新趨勢股要多加留意。

首先，軍工產業主要利基點在於各國國防支出大 幅增加，而台灣國防產業也正在向上發展，指標股 包含雷虎(8033)及漢翔(2634)等，但是到了五月份波 段漲幅已有並且利多盡出，進入整理行情就難免。

充電樁產業，為未來十年的重點產業，然短線同樣 有漲多震盪的跡象，近期包含飛宏(2457)等前波強 勢股暫時走進橫盤整理格局，我們可以等待股價整 理完畢的時刻再來低接，而全新要留意的則是AI相關產業，除了美國五大科技股轉強帶來的訊號，ChatGPT人工智能風起，台股部分則注意周邊受惠 產業，包含散熱、矽智財及ABF載板等，都是可以注意的大方向，另外，與AI發展最有相關性的就是搭載英偉達AI晶片的AI伺服器，目前AI伺服器目 前僅佔全球產值1%，未來將快速成長，這也是台灣科技股未來發展的重點觀察項目。

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