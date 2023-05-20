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保瑞登股王 製藥股誰低估

聯合新聞網／ 萬寶週刊
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

【◎賴建承CSIA】

去年上市櫃公司的成績單已在3月31日前全部揭露，金管會公布，整體上市櫃公司2022年累計營收達42兆9429億元，年增5.01%，累計稅前淨利達5兆921億元，年減4.87%。其中生技股去年有29家EPS 5元以上，更有10家賺超過一個股本以上，顯示生技股不再是只有本夢比，而是有EPS有獲利的。此外，股價沉寂已久的生技族群，在保瑞(6472)創下839元新高下，除了有機會挑戰千金外，勢必將掀起生技股的比價效應。而且預期今年有10家新藥公司取得藥證，同時再生醫療法可望獲立法院通過，研判在7月亞洲生技展前，生技類股將成為下一個政策偏多的主流。

標題：中化生本益比偏低

生技股王保瑞(6472)，業務包含代理藥物、保健品研發、藥品代工及新藥研發等，擁有處方藥、指示用藥、保健營養品等產品。自有產品包含腦靜膜衣錠、得原緒糖衣錠、脂必妥膜衣錠等，共有加拿大、台南官田、苗栗竹南等三大生產基地。去年EPS18.52元，將配發8元現金股利與3元股票股利，今年市場法人更給予約37元EPS之預估，本益比約21倍，由於股本僅7.74億，加上又有3月的股票股利，一旦分盤交易結束後有機會啟動新攻勢，倘若能往千金股邁進，則製藥股的比價效應將不可忽視。中化生(1762)主要從事原料藥的研發、生產及銷售，去年EPS6.01元，今年預估可達7.1元，本益比僅13倍，近期法人默默佈局，股價也創波段高點，不建議追高，待拉回測試10日線不破再逢低布局。

標題：學名藥股價低估，健喬、生達、南光

學名藥大廠健喬(4114)，以生產呼吸道用藥、心臟血管與泌尿用藥為主。股價在外資買盤下也站上所有均線，，短線有機會先挑戰去年底高點。而生達(1720)，產品包含高血壓、糖尿病、精神科、腸胃科、血液循環等用藥領域，今年EPS估4.6元，本益比僅14倍，也具有補漲實力。另一學名藥廠商南光(1752)，應用範圍遍及心血管疾病、新陳代謝疾病、胃腸疾病、癌症、神經系統、呼吸系統等，近期獲得法人青睞，股價突破去年高點，今年EPS估4.5元，本益比18倍，短線不追高，待壓回5日線再逢低布局。

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