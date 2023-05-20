【◎黃清照CSIA】

上週1541期周刊我告知若有回到15477業績股就會出現最佳買點，如(A)銅箔基板(金居、台光電、台燿)、被動元件(國巨、立隆、立敦、禾伸堂) 、電動車(茂順、胡連、貿聯、乙盛、信邦)、汽電零(帝寶、東陽、堤維西)、IC設計(聯陽、創意、世芯、聯詠、智原、致新) 、封測(台星科、力成、華泰、欣銓、頎邦)、CHATGPT(金像電為主，緯創、廣達、建準需適當拉回方可接)、集團股(聯電、光寶、健鼎、瑞儀、技嘉、微星、臻鼎、智易、立端、致伸、中磊、南電、欣興、大亞、榮剛、宏泰)就會出現最佳買點，但有可能跌到15350，若會跌到15350是跌部分權值股、高估的(B)軍工、航太、重電、充電樁，如寶一、雷虎、晟田、華城、飛宏、精鋼、長榮航太、千附精密、士電、亞力、高力、森威能源，這些大部分都弱勢，我認為(A)拉回來都是買點，因有些景氣在Q1或Q2落底，如台積電、智原，縱然在Q2落底現已是5月中，若有回檔還是要買，在5/15低點到15434，5/16攻到15673，果然15477就是最佳買點，優質低本益比股如聯陽、台星科、欣銓、智易、立端、致伸、中磊、金像電、胡連、貿聯、騰輝、乙盛、健合興、興勤、世德、帝寶、華車、國巨、立端、力成、華泰、世芯、創意、金居、台光電、南電、欣興為優先注意的好標的，此波高點攻到15850~15950，至此之後會再回檔到1545~15350，但優質好股會呈底部墊高走勢，縱然受到美國債務上限的利空，穿插一支中長黑下來，那根長黑對(A)卻是最佳買點，頂多再多跌一天，但第二天是先下後上好買點。

優質股開始大飆：聯陽

聯陽去年EPS 7.56配息6元，屬高殖利率的低本益比股，聯陽去年Q4因業外損失500萬，致EPS 1.28較Q3的1.93下降0.65元，但實際上本業獲利2.65億，比Q3的2.49億為佳，只因Q3有大量的匯兌收益，如果從本業來看聯陽景氣谷底在去年Q3，2023/Q1 EPS跳升2.12元，本業獲利3.87億較Q4的2.65億、季增46%，而Q1合併營收13.2億、月平均營收4.4億，但5月營收5.65億，月增11.69%、年增9.71%，主因受惠Q2 PC供應鏈出現急單及庫存回補需求，加上先前推出多媒體系統單晶片已打入中國家電品牌市場，隨著NB端崁入式控制晶片及桌上型電腦的高速I/O輸出入接口晶片端需求回穩，估今年EPS 8.8股價只有102.5元，嚴重低估。