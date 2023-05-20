摺疊智慧機 軸承族群重返榮耀

【◎陳子榕 CSIA/CFTA】

可摺疊式智慧型手機（Foldable smartphone），2008年諾基亞提出了第一款名為「Morph」的靈活設備的動畫概念，該設備採用三折設計，可以彎曲成各種形式，是折疊式手機的始祖，之後折疊式手機便有如雨後春邊出現，三星、華為、LG、小米、摩托羅拉、NEC、京瓷、中興通訊、Google等手機大廠紛紛推出折疊式手機。Google於5/11在舊金山開發者大會，亮相首款Pixel Fold，主打最薄的摺疊機，厚度完勝三星目前機型，可望帶動手機大廠競相發表摺疊機，進而帶動智慧機需求回溫；以下為手機大廠近期發表摺疊機資訊:

1.Google：Google在台灣時間5/11凌晨舉辦開發者大會，推出Pixel 7a、首款摺疊手機Pixel Fold，還有Pixel Tablet平板，這次推出的全新Pixel硬體裝置都搭載 Google Tensor G2 晶片。機身重量是283克，具備IP65/68等級防塵防水設計，售價為1799美元起跳，換算成新台幣約為52200元，台灣未有上市計劃，預計6月在美國市場推出。

摺疊手機概念股發動格外引人注意，兆利 (3548-TW)、達興材料 (5234-TW)、雙鴻 (3324-TW)、GIS-KY (6456-TW)、達運 (6120-TW)、等概念股均表現不俗。研調報告指出，2023 年折疊螢幕手機的出貨量將增長三成，並有望帶來下一波換機潮。

2.三星：三星摺疊手機分為兩大系列，一為Z Fold系列，摺疊時是出色的6.2吋智慧型手機，顛覆經典的單手操控。二為Z Flip系列，摺疊時僅為4.2英吋，女生可以輕鬆放入包包、手拿包抑或是男生也能放進胸前口袋、褲子口袋皆方便收納。

市場研究機構 DSCC 公布了 2022 年摺疊手機的市場研究報告，2022年摺疊螢幕手機出貨量在第三季迎來的大爆發，出貨量翻倍突破了 610 萬台，三星在其中仍以 85% 的市佔率遙遙領先其他競爭對手，出貨量達到 520 萬台。

3.華為：2019年華為於倫敦召開的MWC 2019終端全球發布會上發布華為Mate X，是華為的第一款帶有5G網絡並可自由折疊的手機，屬於華為Mate系列中的一個產品分支。近期新款摺疊螢幕手機 MateX3 ，該摺疊手機號稱是最輕的大尺寸摺疊手機！

4.蘋果：蘋果將在 2023 年放慢 iPad 的發布速度，著眼於在 2024 年發布可折疊 iPad。蘋果摺疊機概念股有望受惠，包含代工iPhone處理器的台積電(2330)、光學鏡頭雙雄大立光(3008)及玉晶光(3406)、負責組裝整機的鴻海(2317)及和碩(4938)、石英元件供應商晶技(3042)，軸承交由新日興(3376)及兆利(3548)。