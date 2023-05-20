啟動ESG元年 國家大象隊打頭陣

【◎ 張文赫 CSIA】

4/23總統蔡英文宣示：籌設碳交易平台「能源」讓傳產大象跳舞開始有契機。有一句話叫「大象會跳舞」，意思是股本大的傳產如何靠新契機轉型？台灣傳產過去走勢如一灘死水，法人鮮少介入標的，因為找不到「大象會跳舞」的元素，但從今年大轉變，從華新(1605)焦師傅遽然變成飆股，以前連看都不看的東元(1504)遽然變成法人愛的飆股，甚至士電(1503)股價創新高，是什麼讓大象會跳舞？華新(1605)切入電動車，東元(1504)、士電(1503)也都切入充電樁、儲能概念契機，讓大象開始擺手弄姿後，「水泥」產業，台泥(1101)、環泥(1104)、幸福(1108)都創近一年新高，從泥娃娃變成泥巨人，都是找到自己翻身的利機。

「匹夫無罪，懷璧其罪」

意思是: 擁有珍寶容易招來禍害。代表台灣上市櫃公司含金量都非常高，只是你沒發現而已。話題在風口上擁大批林地的紙類:正隆(1904)、華紙(1905)、農林(2913)率先打頭陣，還有轉投資能源效應都讓傳產紙頁一夜之間變成追逐焦點。而大亞(1609) 是真正發光的金子公布第一季2.65元，短線上有點利多出盡的味道，但大亞的未來不僅著重轉投資，而是看遠方「ESG能源的發展」是真正發光的金子。再者，台電電強化電網方案5000億大餅，其中最明顯就是士電跟大亞(1609)；公司之前已經公告處分保瑞(6472)、穎崴(6515)、3%的台汽電(8926)還有華城 (1519)673張，其實現在看大亞的本業，真的不能只用電線電纜來看，其實它最大的未來在能源概念股。

大亞(1609)業外獲利大進補，此外還轉投資「志光能源漁電共生太陽能電廠」，預計今年5至7月拿到電業執照後，可一次性認列營收；不要忽略大亞長線上，能帶多少獲利進補?，無價未來即將實現效應的，能源ESG題材是我們長期看好的，大亞的能源布局完整，以國內太陽能股的高本益比來看，大亞股價真的委屈。那其他家公司有沒有主軸繞ESG，股價大漲母子共榮的產業呢？

前幾期都不斷提醒大家的國賓(2704)底部加碼持股「早知道產業有巨大發展的領頭羊」，這就是當初「一顆蘋果救台灣」鴻海，而今是「一家士電救台股」。一場15.16族群下起的及時雨，讓強勢股有續強的理由，15.16族群領頭，帶領強勢股反攻，反觀而大盤盤整壓縮3個半月，台積電繼續落底，指數盤整無感，那是因為投資朋友手上都有強勢政策概念儲能、軍工、資訊等這些個股強恆強走勢，就算台積電法說差、落底，就算鴻海(2317)認列夏普虧損都不是台股下殺的理由，首先開刀必定是漲多的強勢股殺，弱勢股破底，大家都說多半都是電子股獲利不佳，不難會猜測其他強勢股是否公布財報會大失所望？

ESG綠電是未來趨勢 強勢股滿血回歸

近期大盤殺聲隆隆，第一季財報醜媳婦見公婆，不管多醜或前兩天公布第一季財報獲利好，大盤寧可錯殺也不放過績優好股，造殺無誤，主流也被殺。但5/11收盤後15.16重點族群的強勢股，士電(1503)公布首季獲利EPS達1.52元創次高，這無疑是台股反彈最好的強心針。

而不斷提醒大家5月聚焦政府「自立自強有信心」的ESG概念股，「受惠台電強韌電網計畫」5000億大餅政府，其中士電、中興電(1513)、亞力(1514)、華城(1519)等4家機電廠，公布前四月營收及第一季獲利出乎意料的大好，有三家第一季EPS創同期新高，最具指標性的士電為何能獲利如此龐大?歸功於長期耕耘風力發電，主為太陽能升壓站主要供應商，族群的盟友大亞（1609）、東元(1504) 、中興電（1513）、康舒（6282）及森崴能源（6806）子公司富威電力都是士電的客戶，當這些概念股營收不斷創新高加持，不難想像15.16族群會共存共榮的盛世。且不單積極布局電動汽機車電力系統、充電樁及充電站等綠能新事業，也多元轉投資觸角「起而行綠能」佔9.3%，且與和泰車(2207)、立德(3058)12.8%、僑威(3078)12.8入股三強搶食充電樁龐大商機；也與中租集團攜手搶攻儲能系統，「ESG綠電是未來趨勢」，這些長期來看，都是能將士電營收挹注再創新高的元素。

動電政策下的勇夫:1.永崴投控(3712)持有47%的的森崴能源(6806)，以能源股而言今年雖然才賺3~4塊，但明年預計可以超過賺一個股本以上，不要小看這一個股本，永崴投控的股本才20億，所以能夠挹注的獲利是相當大的。2.永崴以持有森崴能源的的市值幾乎等於永崴自己的市值了，永崴 是21.4塊，所以目前森崴能源已成長獲利驚人速度，四月獲利翻倍，且專注太陽光電與風力發電廠，未來幾年ESG一站式再生能源在政策推動下，電力相關工程下半年起會陸續認列。因此永崴投控的價值，可以關切注意，我認為是低估的。