華安醫學 預計5月23日競拍 6月中掛牌上市

【撰文/陳澤樂】

新藥研發公司華安醫學(6657-TW)以自行開發專利的ENERGI平台，可以增加細胞能量ATP(adenosine triphosphate)，進一步促進人體受傷細胞自癒(healing)，是全世界少數能結合個人體內能量自癒本身疾病的嶄新方式，旗下進度最快的糖尿病足部潰瘍凝膠已進入美國FDA三期臨床；華安預計於5月23日競拍，6月中掛牌上市。

華安主要從事各類小分子藥物開發，目前已發展應用於傷口照護、新陳代謝疾病、發炎性疾病、神經退化性疾病( 巴金森氏症.. )與其他醫學治療領域等新藥開發項目。

華安現行所研發的藥物中，包括ENERGI-F703糖尿病足部潰瘍凝膠及ENERGI-F701防止落髮外用液劑已完成美國及台灣二期臨床試驗，而ENERGI-F703並已於2022年第4季進入美國FDA三期臨床試驗，ENERGI-F703擴大適應症下肢靜脈潰瘍（VLU）（ENERGI-F703VLU）正進行第二期臨床試驗。

華安總經理陳翰民表示，ENERGI-F703，已進入三期臨床試驗，預計5月在美國有第一個收案，預計2024年第二季進行期中分析，第四季完成收案並進行解盲。

陳翰民指出，華安除持續不斷地進行新藥項目開發以及推展臨床實驗期程外，亦積極與全球各地不同屬性的生技醫藥廠商洽談新藥項目授權開發或產品經銷。F703預計在明年期中分析數據出爐後進一步啟動授權談判，將率先鎖定中國與歐洲市場。