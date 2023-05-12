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矽智財&散熱 為下一波台股重點方向

聯合新聞網／ 萬寶週刊

預估接下來台股仍在15500~16000附近震盪，指數橫盤震盪，依舊是有個股表現的機會! 不過主流股將會輪換，時序進入第二季，通常目前是傳統淡季，但對於科技股來說，或許又是逢低承接的時刻到來，注意到美國科技股開始轉強囉! 微軟、亞馬遜、臉書等，股價在拉回整理過後紛紛再度打底轉強，並且瞄準AI全新商機。現在進入5月，全新的產業及個股方向呼之欲出，美國NASDAQ幾乎來到波段高點位置，要趕快來關注囉

台股持續在走區間震盪行情，預估指數在15500~16000附近整理，短中線尚未有突破的訊號，但指數走勢則是利空不跌越走越強的狀態!因此，在這樣的行情裡我們轉向為多方思考，因為即使指數不動，但個股表現將持續發展，接下來，我們認為受惠AI發產的長期產業趨勢，相關族群有機會逐步向上。

先從美國股市來看，近期美股NASDAQ指數來到波段新高位置，有多頭向上突破的味道，如果再細分，那麼包含蘋果、微軟、臉書及英偉達等，為帶動這波美國科技股創高的主軸，而這些類股的組合，就以AI產業為大宗，ChatGPT也是包含在AI發展的用途之中，那麼接下來，台股哪些產業直接受惠，就是我們這個階段要瞄準的方向，其中矽智財仍是主要觀察方向，代表股就是創意(3443)及世芯-KY(3661)，以創意(3443)來說，前波股價修正拉回季線，但投信卻從四月底以來密集買超，而世芯-KY(3661)也是持續在高姿態整理，預估整理完畢過後就有繼續攻擊的機會!

散熱族群我認為將會是台股關於AI產業的黑馬族群，尤其高階伺服器相關產業為主要觀察族群，而散熱系統為重要相關零組件，這裡面又不同於手機的熱導管相關，須具備更為大型的散熱方案，其中，一家美系外資最新報告認為建準是伺服器及AI伺服器散熱頂尖供應商之一，建準(2421)可以提供液冷風扇及液冷系統，且其電信及伺服器產品約佔建準營收達三成以上，並可望因AI需求成長而增加，給予「建議買進」評等! 因此，關於AI發展及高階伺服器成長的受惠產業，我預估在接下來的行情中，將佔據重要的位置，不可錯過!

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