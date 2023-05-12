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景氣領先復甦的潛力股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【◎黃清照CSIA】

台股5/9收15727，目前受制於美國債務上限的利空，及大盤KD指標處在高檔，指數將介於15850~15477或差一點到15350，若會跌到15477~15350是受沒有基本面的國防航太如寶一、雷虎、晟田及高本益比股如華城、飛宏、精鋼、長榮航太、千附精密、士電、東元、高力及部分權值股的弱勢所致，但從美企2023年Q1淨利率達11.5%，優於Q4的11.3%，這是從2021年Q2達13%高峰，連6季下滑後的首次上揚。目前S&P500公告的財報有70%是優於預期，但美國股市有本益比非常高如受益CHATGPT的AMD、NVIDIA，但也有本益比偏低合理的如蘋果、微軟、META、德儀，所以美股雖短時間內受債務上限利空影響，但適度修正又會出現好買點，相對台灣股市本益比更低的如聯陽Q1 EPS 2.12、股價99.2，致伸1.23、股價61.7，立端2.16、股價114，台星科1.32、股價55.6，胡連2.23、股價141.5，建準1.11、股價67.6，對比千附精密Q1 EPS 0.7股價134，晟田-0.34、股價46，寶一0.08、股價58.3，雷虎估0.1、股價69.7，這就凸顯低本益比電子股的嚴重低估，所以我判斷(A)優質股的銅箔基板(金居、台光電、台燿)、被動元件(國巨、立隆、立敦、信昌電) 、電動車(茂順、胡連、貿聯、健合興、乙盛、信邦)、汽電零(帝寶、東陽、堤維西)、IC設計(聯陽、創意、世芯、聯詠、智原、茂達) 、封測(台星科、力成、華泰、欣銓、頎邦)、CHATGPT(金像電為主，緯創、廣達、建準需適當拉回方可接)、集團股(鴻海、聯電、光寶、健鼎、瑞儀、華通、臻鼎、智易、立端、致伸、南電、景碩、大亞、榮剛)的低估，這一些優質股我認為回檔有限，投資人可針對個股設計2~3個買點分批布局。

景氣領先復甦的潛力股：信昌電

信昌電消費電子比例約20%，工控、網通營收占比65%，去年景氣下滑Q4 EPS -0.07且華新科是信昌電的母公司，信昌電有1/4營收來自華新科平台，3/4來自客戶的通路銷售，又信昌電也布局電動車，且比例逐步提升，也布局充電樁及儲能的高耐熱產品，隨著景氣復甦Q1營收8.79億較Q4的8.22億季增6.9%，但毛利、營利分別為1.73、1.147億，較Q4的1.28、0.47億季增35.15%、144%、毛利率、營利率大幅跳升4%、7.24%，且Q4有業外收益0.637億、合併Q1 EPS達0.87較Q4的-0.07大幅轉盈，信昌電4月營收3.295億，又較3月的3.21月增2.8%，拉回到42~40.5可大膽布局，另國巨、立敦業績也非常好，這三檔我認為將領先上攻。

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景氣領先復甦的潛力股

台股5/9收15727，目前受制於美國債務上限的利空，及大盤KD指標處在高檔，指數將介於15850~15477或差一點到15350，若會跌到15477~15350是受沒有基本面的國防航太如寶一、雷虎、晟田及高本益比股如華城、飛宏、精鋼、長榮航太、千附精密、士電、東元、高力及部分權值股的弱勢所致，但從美企2023年Q1淨利率達11.5%，優於Q4的11.3%，這是從2021年Q2達13%高峰，連6季下滑後的首次上揚。

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