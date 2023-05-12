快訊

行人地獄？汽車綠燈直行撞死未依號誌走行人穿越道女子

幕後／朱立倫5/17徵召最強人選 周一二朱郭侯「會前會」

520慶祝必買名單

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【◎陳子榕 CSIA/CFTA】

何謂520行情? 在520總統就職是國家的盛事，在這舉國歡騰的日子裡，執政者為了營造勝利的氣息，以及舉世同歡的景象，通常會透過行政方式或財政手段來活絡股市，進而達到股票翻紅。那520行情又該押寶那些股票呢?每年到了520前夕，政策作多的個股，走勢相對強勁。今年也不例外，熱門的政策股包括了軍工股、綠能股、內需股、生技股、碳權股等。台股上攻萬六之路，盤勢震盪的五月天，這些類股可望穩中求進。

軍工股，受惠國防自主政策且2023年國防預算增至史上最高的5863億元，占GDP的2.4%。軍工股漲勢一發不可收拾，多檔股票被處置交易成為家常便飯，但也抵擋不住其漲勢，雷虎(8033)、寶一(8222)、千附精密(6829)、全訊(5222)等，今年漲幅超過一倍以上的大有人在，未來展望亦佳。

內需股，全民共享普發6000元的商機，最近炒的沸沸揚揚，吃喝玩樂股、餐飲、飯店、旅行社等觀光類股吸引買盤進駐，八方雲集(2753)、六角(2732)、王品(2727)、雄獅(2731)、雲品(2748)等，都值得投資人留意。

碳權股自ESG概念之後，各種節能減碳的政策及商機也蓬勃發展，這股風氣也吹進了台股，自總統蔡英文宣布提出台灣將成立碳權交易所，碳權概念股漲聲如雷，華紙(1905)、正隆(1904)、農林(2913)等，紛紛皆以漲停板表態，這些股票多有大批的森林資源，可產生碳匯在市場交易，或是積極推動減排措施。

以下三檔股票是筆者認為近期可留意且關注的：全訊、立端、伊雲谷。

全訊(5222) 4月營收1.04億元，攀上今年以來高點，月增65.6%，年增47.5%，首季每股純益0.68元。公司國防相關訂單多以政府標案為主，採複數年方式進行，公司國防用功率放大器(PA)相關模組及次系統出貨量，近3年均維持在雙位數以上的年增率，目前國內國防軍工產品訂單能見度已達2024年。此外，挪威主權基金投資全訊，成為全訊前三大股東。

伊雲谷(6689) 3月合併營收7.94億元 年增6.44%。近期宣布與亞馬遜網路服務AWS簽署戰略合作協議，雙方將攜手建立創新實驗室，加速推出ESG(環境保護、社會責任、公司治理)、數據分析及雲端安全等解決方案，協助企業加速雲端成長。

延伸閱讀

韓國防智庫訪台 國防院：民主陣營同抗中國威脅

碳權概念夢很大 但別當最後1隻老鼠！造紙、資訊服務股飆漲的虛與實

一周盤前解析／碳權、蘋概股　可留意

政策偏多股點火 綠能、碳權、軍工受青睞

相關新聞

政府強化電網方案 誰最受益

今年以來重電業者的傳產龍頭屢屢演出大象跳舞的曼妙舞姿，不管是士電(1503)、中興電(1513)或是東元(1504)這些一般投資人認為漲不動的公司，都在法人積極的認養下

景氣領先復甦的潛力股

台股5/9收15727，目前受制於美國債務上限的利空，及大盤KD指標處在高檔，指數將介於15850~15477或差一點到15350，若會跌到15477~15350是受沒有基本面的國防航太如寶一、雷虎、晟田及高本益比股如華城、飛宏、精鋼、長榮航太、千附精密、士電、東元、高力及部分權值股的弱勢所致，但從美企2023年Q1淨利率達11.5%，優於Q4的11.3%，這是從2021年Q2達13%高峰，連6季下滑後的首次上揚。

獲利跳升的原料藥股：台耀

台灣原料藥廠國際競爭力相當強勁，相關廠商在國際間扮演主力供應的品項，例如，中化生(1762)在EPA魚油原料藥系列，坐穩美國學名藥供應鏈的主力供應商；旭富(4119)在奎寧、抗憂鬱症、抗癲癇等系列原料

520慶祝必買名單

何謂520行情? 在520總統就職是國家的盛事，在這舉國歡騰的日子裡，執政者為了營造勝利的氣息，以及舉世同歡的景象，通常會透過行政方式或財政手段來活絡股市，進而達到股票翻紅。

矽智財&散熱 為下一波台股重點方向

預估接下來台股仍在15500~16000附近震盪，指數橫盤震盪，依舊是有個股表現的機會! 不過主流股將會輪換，時序進入第二季，通常目前是傳統淡季，但對於科技股來說，或許又是逢低承接的時刻到來

記憶體全新的電源架構受惠者：茂達

2023 年1 月中國正式解封、客戶庫存陸續去化，包含TV、IT Monitor、PC 看到急單，國內的茂達PMIC、馬達風扇驅動IC 和子公司大中MOSFET等產線同步受惠，第一季茂達營收11.08億元，季增9%優於預期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦