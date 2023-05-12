【◎陳子榕 CSIA/CFTA】

何謂520行情? 在520總統就職是國家的盛事，在這舉國歡騰的日子裡，執政者為了營造勝利的氣息，以及舉世同歡的景象，通常會透過行政方式或財政手段來活絡股市，進而達到股票翻紅。那520行情又該押寶那些股票呢?每年到了520前夕，政策作多的個股，走勢相對強勁。今年也不例外，熱門的政策股包括了軍工股、綠能股、內需股、生技股、碳權股等。台股上攻萬六之路，盤勢震盪的五月天，這些類股可望穩中求進。

軍工股，受惠國防自主政策且2023年國防預算增至史上最高的5863億元，占GDP的2.4%。軍工股漲勢一發不可收拾，多檔股票被處置交易成為家常便飯，但也抵擋不住其漲勢，雷虎(8033)、寶一(8222)、千附精密(6829)、全訊(5222)等，今年漲幅超過一倍以上的大有人在，未來展望亦佳。

內需股，全民共享普發6000元的商機，最近炒的沸沸揚揚，吃喝玩樂股、餐飲、飯店、旅行社等觀光類股吸引買盤進駐，八方雲集(2753)、六角(2732)、王品(2727)、雄獅(2731)、雲品(2748)等，都值得投資人留意。

碳權股自ESG概念之後，各種節能減碳的政策及商機也蓬勃發展，這股風氣也吹進了台股，自總統蔡英文宣布提出台灣將成立碳權交易所，碳權概念股漲聲如雷，華紙(1905)、正隆(1904)、農林(2913)等，紛紛皆以漲停板表態，這些股票多有大批的森林資源，可產生碳匯在市場交易，或是積極推動減排措施。

以下三檔股票是筆者認為近期可留意且關注的：全訊、立端、伊雲谷。

全訊(5222) 4月營收1.04億元，攀上今年以來高點，月增65.6%，年增47.5%，首季每股純益0.68元。公司國防相關訂單多以政府標案為主，採複數年方式進行，公司國防用功率放大器(PA)相關模組及次系統出貨量，近3年均維持在雙位數以上的年增率，目前國內國防軍工產品訂單能見度已達2024年。此外，挪威主權基金投資全訊，成為全訊前三大股東。

伊雲谷(6689) 3月合併營收7.94億元 年增6.44%。近期宣布與亞馬遜網路服務AWS簽署戰略合作協議，雙方將攜手建立創新實驗室，加速推出ESG(環境保護、社會責任、公司治理)、數據分析及雲端安全等解決方案，協助企業加速雲端成長。