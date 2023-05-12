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政府強化電網方案 誰最受益

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文/張文赫】

今年以來重電業者的傳產龍頭屢屢演出大象跳舞的曼妙舞姿，不管是士電(1503)、中興電(1513)或是東元(1504)這些一般投資人認為漲不動的公司，都在法人積極的認養下，持續創了波段新高，就是因為靠台電五千億的強化電網方案，讓產業能見度能看到三年後的未來。

士電大漲國賓早知道

士電(1503)已經堂堂突破百元大關，但最了解產業會有巨大轉機? 就是士電集團自己，集團內國賓(2704)在低檔大量買進8500張，平均價格僅62元，比起近來的最高價，幾乎整整漲了一倍，永遠有人比你早知道，所以哪天國賓賣出士電的時候，也就是落幕的時候。重電龍頭可不只士電一個人唱獨腳戲，東元(1504)近來也在投信持續認養下，創下波段新高，剩下就是華城(1519)與中興電(1513)都變成法人的新歡，15族群儼然成為法人第二季作帳的標得。

電纜族群誰最看好

重電竟然也會跳舞，電線電纜族群自然也不然自絕於外，從今年初大家討論的華新(1605)外，我覺得最被低估的就是大亞(1609)，首先從獲利來看，公司之前已經公告處分保瑞(6472)、穎崴(6515)，第一季就超過一元的獲利了，加上手上仍持有保瑞還有一直創新高3%的台汽電(8926)，還有華城(1519)673張，所以業外獲利不只單第一季認列，而是第二季預估都會持續認列，業外獲利驚人? 但是我相信有人會質疑，業外獲利不是本業，要不要打折。

大亞業內業外都進補

其實現在看大亞的本業，真的不能只用電線電纜來看，其實它最大的未來在能源概念股上，公司在太陽能的轉投資友博斯太陽能股份有限公司(500kw以下電廠開發)、博碩電業股份有限公司、大聚電業股份有限公司與心忠電業股份有限公司(500kw以上電業專案開發)，此外還轉投資「志光能源漁電共生太陽能電廠」，預計今年5至7月拿到電業執照後，可一次性認列營收；大亞的能源布局完整，以國內太陽能股的高本益比來看，大亞股價真的委屈。

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