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低檔的電動車後發先至

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文/黃清照】

上期估業績股將在14420~14320落底，最壞可能受部分權值股及高本益比股下殺，修正到15220~15100，結果(A)業績股如CHATGPT的廣達、緯創、緯穎、奇鋐、雙鴻、健策、金像電及IC設計的創意、世芯、聯詠、智原、茂達和ABF的南電、欣興及被動元件(國巨、立隆、立敦、光頡…) 、封測(台星科、力成、華泰、欣銓、矽格…) 、集團股(聯電、光寶、華碩、、健鼎、瑞儀、華通、臻鼎、中興電、大亞、榮剛…) 、電動車(茂順、胡連、貿聯、健合興、乙盛、致茂、信邦、為升…) 、汽電零(帝寶、東陽、堤維西) 、銅箔基板(台光電、金居、台燿、聯茂)在14320落底，因KD指標交叉往上，投資人不殺低，對(A)逢低就會買進，呈現輪漲走勢，但高估股預估跌到15220，但只跌到15284，仍然有個股表現機會，如士電、華城、亞力…，但這些屬高本益比股，屬藝高膽大者去當沖，但我傾向逢高定點賣出資金移到(A)布局，本週預估高點在15850~15950漲到此區間，對漲幅過大的個股先賣一趟，資金移到業績非常好低本益比且日週KD同處低檔股布局，因大盤週KD在高檔交叉處在中高檔位置，盤勢還有在往下殺低，但週KD將要交叉向上個股不怕拉回形成中線保護短線的作用，如電動車的胡連…及銅箔基板的金居就屬於這種進可攻、退可守的標得。

低檔的低本益比電動車：胡連

胡連去年EPS 10.02，扣除掉業外的本業EPS 8.3仍屬佳績，這業績對比高力3.37、德微10.26、股價分別達205.5、309，胡連股價只有138.5至少低估100元，胡連客戶包括吉利汽車、比亞迪、特斯拉且客戶多元也包括長安汽車、東南汽車、長豐汽車、東風裕隆、鄭州日產、東風渝安、長城汽車、奇瑞、一汽轎車…等，先前傳出受到比亞迪砍單影響，但比亞迪只佔胡連汽車營收8~10%，受砍單影響部分只占3%，而比亞迪Q1銷售新能源車440798輛，躍為中國新能源車銷售龍樓，特斯拉在大陸Q1銷售137505輛仍屬佳績，且公司表示比亞迪持續向胡連採購原有的合作產品，還新增採購50多種新的東西，主要是高頻的零組件，另在印尼新蓋的廠房10月底完成，估今年年底可開出新的產能，另越南產導入自動化設備，降低成本，另胡連收購2家線束廠，將增加更多零組件強化垂直整合爭取更多訂單，估今年EPS 8.8~9.5，股價只有138.5配合日週KD同處低檔，在142~135勇於買進。

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