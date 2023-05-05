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烏俄將迎來和平 先卡位這股？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文/陳子榕】

經過長時間的醞釀，近期中國國家主席習近平終於與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。彭博新聞分析，習近平想要調停這場逾14個月的戰爭，中烏通電話開啟俄烏雙方和平對話的開始。烏克蘭總統澤倫斯基表示，這是一次富有成效、長達一個小時的對話。多國媒體紛紛大篇幅報導，中烏雙方此次接觸，可能烏俄戰爭已進入收尾階段。

在烏俄戰爭即將見到和平曙光之時，韓股聞訊急噴。戰爭結束，對全球股市來說都是好消息!第一，受烏俄戰爭影響，原油價格高漲，導致通膨情況加劇，美國聯準會連續升息，抑制通膨，導致全球股市震盪。戰爭結束，加上聯準會升息接近尾聲，通膨壓力再次降低，聯準會政策可能轉向全力拚經濟，而提升了降息的可能性。第二，對景氣敏感的費城半導體，隨著和平鴿的到來，多頭將重掌盤勢，將帶動台灣相關半導體族群，其中台積電(2330)、聯電(2303)、創意(3443)、 智原(3035)、家登(3680)、中砂(1560) 等將受惠。

第三，因戰爭開打，黃金價格一舉突破2000美元大關，再加上部分投資人認為黃金有抗通膨的功能，再度推升黃金進格上漲。如果烏俄開始進入談判階段，黃金價格恐將會再起波瀾，對於災後重建相關股有機會，如台塑(1301)、 南亞(1303)、 台泥(1101)、 亞泥(1102)、 中鋼(2002)、 中鴻(2014)、 新光鋼(2031)、燁輝(2023)等可望迎來大單。

除了見到和平曙光之外，META週三盤後公布的財報和財測皆優於預期，刺激股價上週四一度飆高至15.4%，終場大漲13.93%。Meta今年來飆漲98.24%勇冠七大科技業股價，市值重回6000億美元大關至6113.65億美元。祖克柏表示AI帶財，對AI未來發展正向看待，宣布強化投資與布局，Meta美國三座資料中心將更改設計，並同時支援AI及非AI雙架構，新型態設計規格變更與提升，對Meta占營收比重較高的供應廠商貢獻較大，如緯穎(6669)（逾六成）、廣達(2382)（約五成），股價漲勢凌厲。

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