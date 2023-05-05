【撰文/張文赫】

我想IC設計一代拳王是大家都常常聽過，何謂一代拳王?最先掌握到明星產品的IC設計，且具「股本小」、「高毛利率」當營收產生爆發性成長會形成一代拳王的氣氛如PC時代產生CPU IC設計的威盛(2388)成為眾所皆知的第一代IC設計拳王，聯發科(2454)更夠過DVD晶片及手機晶片蟬聯2代拳王，這兩檔股價都是當時最耀眼，大家都忘記千金股的伺服器信驊(5274)及電源管理矽力(6145)都是掌握產品明星獨特爆發性，進入千金股王行列，而未來全球有什麼新趨勢?可能產生新IC設計一代拳王。

我想有兩個新趨勢大家絕對不會懷疑，「電子標籤」及「人工智慧」，假日看美國WALMART生意雖好但貨架商品空無一物，原因是什麼?美國消費力度太強嗎?不是!是美國現在缺少補貨的人，反觀大格局全球缺少人力都需要機器人去替代，每年、每天、每次只要商品更換價格，像WALMART這樣的大商品都要無數人力去更換標籤價格，這樣更需要「電子標籤」去節省人力成本，而「電子標籤」概念股，大家耳熟能詳不外乎「元太」、「晶宏」，當然他們也享受過股價大爆發的時期，但是，我們永遠舊不如新，如果再回頭看「晶宏」，你就落伍了!晶宏的業績並沒有隨著「電子標籤」成長，審視看晶宏毛利率及獲利每況愈下，在股價最高點辦現增，2022年Q4還出現虧損狀態，大家可以看一下現在股價。我們再來看聯傑(3094)，公司也達到做「電子標籤」模式，他的毛利率幾乎是晶宏的三倍，而IC設計特色看著重「毛利率高者得天下」，公司有超高毛利率獲利，如果公司掌握到「電子標籤」暴漲大商機

可是，如果只有倚天劍單一武器，聯傑無法成為武林高手，享受這麼高的毛利率?當然現在不是靠「電子標籤」，而是靠著AI的運算，而你AI是不是台灣最大的餅?當然是!聯傑是有我們國家工研院的技術獨立出來，除了在IC設計運算及設計之外，在韌體得計算也是是個中翹楚的在行，因此聯傑的產業線裡，具有AI智慧辨識的相關產品，AI大勢所趨，但台灣到底誰才是真正的有AI IC設計，我想能夠把產品線放在AI上的IC設計，台灣幾乎沒有一家!!!!

能掌握到如此高毛利AI大商機等於手握屠龍刀的厲害，聯傑手握倚天劍「電子標籤」商機，及屠龍刀高毛利70%以上AI商機，所以聯傑是不可輕忽的下一代拳王挑戰者。