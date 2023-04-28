指數修正！ 留意個股 「碳權」是下一個主流題材？

◎錢冠州 CSIA/CFTA

萬六未過，台股開始測試季線支撐，不過本週開始進入美國科技股財報公佈密集時刻! 且新台幣開始出現轉貶疑慮，且觀察權值股表現，晶圓代工的台積電(2330)來到500元整數關卡攻防戰，但二哥聯電(2330)已經出現高檔盤頭的訊號，力積電(6770)及世界先進(5347)則走出向下的趨勢行情!另外一組佔指數的權值族群貨櫃航運，也是利多漲不動，長榮(2603)前高180附近面臨壓力區，而較為弱勢的萬海(2615)則出現破底行情!

資金開始轉向到相對低位階的減碳題材概念股，其中指標股就看華紙(1905)，華紙在兩岸植林超過三萬公頃，由於造林區域可換算碳權價值，據金融市場數據，目前歐盟碳權價格今年2月每公噸突破100歐元，此為歐盟碳權交易所2005年以來首見，若華紙換算碳權得以在台灣市場計價，那麼華紙潛在商機可觀，因此股價未來潛力就可以期待。以華紙(1905)技術面及籌碼觀察，去年五月以來股價持續在低檔區間打底，但外資買盤持續為大進小出的局面，默默佈局的策略明顯，而這一波從四月中旬以來的漲勢不但打出底型向上，更站穩短中長期均線，頗有低發動的味道!

台股進入季線攻防! 新台幣轉向權值股轉弱

台股將進入季線攻防戰，預估接下來一段時間成交量萎縮，並且可以看到權值股轉弱，而股性活潑的中小型股則上下劇烈波動為主，但前波漲過的標的則注意高檔做頭，這裡已經不是可以大幅搶進的時刻，而指數轉折，我們期貨操作往空方思考，若急跌至支撐區則獲利了結，但維持空方策略。

個股部分，目前就不往中小型股為方向，OTC指數開始出現震盪行情，先前主流股軍工、儲能及充電樁題材相關，開始進入漲多之後的高檔震盪，而大型股容易受到景氣循環衰退影響及外資偏保守操作，尤其注意近期新台幣動向，開始有往貶值方向前進的狀態，因此，下一波主流股操作要觀察底部區剛剛起漲的族群，本週起比較整齊的族群就包含碳權受惠概念股，包含華紙(1905)及農林(2913)等，華紙股價突破大型底部區域轉強，農林(2913)也是在低檔區整理過後向上突破，為短線轉強的注意方向!但操作上不需要追高，可以注意錢冠州老師的Line及震盪拉回的進場契機!